Летняя жара или осенняя прохлада? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Gabriella Clare Marino с сайта unsplash.com
    © Фото Gabriella Clare Marino с сайта unsplash.com

Рассказываем прогноз погоды на 28 и 29 сентября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на выходных на Кубани будет солнечно и по-летнему тепло.

28 и 29 сентября в Краснодарском крае дождей не ожидается, местами ночью и утром будет туман. Порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Днем температура воздуха составит 25-30 °С, однако ночью опустится до 11-16 °С.

Зима близко:

В Краснодаре синоптики обещают до 27-28 °С, будет ясная и безветренная погода. 

Температура Черного моря остается комфортной для купания. Теплее всего вода в Туапсе — 25 °С, в Сочи и Геленджике — 24 °С. Прохладнее всего в Анапе и Новороссийске — 23 и 22 °С.

В Азовском море температура не превышает 19 °С.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске официально завершился купальный сезон, а в Анапе он продлится до 30 сентября.

Анапа Краснодар Новороссийск Погода Черное море

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Летняя жара или осенняя прохлада? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные сентября
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