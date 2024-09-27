Летняя жара или осенняя прохлада? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные сентября

Рассказываем прогноз погоды на 28 и 29 сентября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на выходных на Кубани будет солнечно и по-летнему тепло. 28 и 29 сентября в Краснодарском крае дождей не ожидается, местами ночью и утром будет туман. Порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Днем температура воздуха составит 25-30 °С, однако ночью опустится до 11-16 °С.

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В Краснодаре синоптики обещают до 27-28 °С, будет ясная и безветренная погода. Температура Черного моря остается комфортной для купания. Теплее всего вода в Туапсе — 25 °С, в Сочи и Геленджике — 24 °С. Прохладнее всего в Анапе и Новороссийске — 23 и 22 °С. В Азовском море температура не превышает 19 °С.