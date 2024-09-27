Летняя жара или осенняя прохлада? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные сентября
Рассказываем прогноз погоды на 28 и 29 сентября
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на выходных на Кубани будет солнечно и по-летнему тепло.
28 и 29 сентября в Краснодарском крае дождей не ожидается, местами ночью и утром будет туман. Порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Днем температура воздуха составит 25-30 °С, однако ночью опустится до 11-16 °С.
Зима близко:
В Краснодаре синоптики обещают до 27-28 °С, будет ясная и безветренная погода.
Температура Черного моря остается комфортной для купания. Теплее всего вода в Туапсе — 25 °С, в Сочи и Геленджике — 24 °С. Прохладнее всего в Анапе и Новороссийске — 23 и 22 °С.
В Азовском море температура не превышает 19 °С.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске официально завершился купальный сезон, а в Анапе он продлится до 30 сентября.