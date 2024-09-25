В Новороссийске официально завершился купальный сезон

В Новороссийске подвели итоги пляжного сезона-2024 и начали готовиться к следующему

24 сентября власти Новороссийска сообщили, что в городе завершился купальный сезон. В летний период на его территории были доступны 27 пляжей на 30 тыс. человек.

«Наши пляжные территории с каждым годом становятся все популярнее у жителей и гостей города! За последние годы появилось субсидирование на обустройство пляжных территорий. Так, в прошлом году благодаря нацпроекту была обустроена новой пляжной инфраструктурой зона рекреации «Мысхако», — сообщила заместитель начальника управления курортов и туризма Наталья Леонова.