В Новороссийске официально завершился купальный сезон

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Новороссийске подвели итоги пляжного сезона-2024 и начали готовиться к следующему

24 сентября власти Новороссийска сообщили, что в городе завершился купальный сезон. В летний период на его территории были доступны 27 пляжей на 30 тыс. человек.

«Наши пляжные территории с каждым годом становятся все популярнее у жителей и гостей города! За последние годы появилось субсидирование на обустройство пляжных территорий. Так, в прошлом году благодаря нацпроекту была обустроена новой пляжной инфраструктурой зона рекреации «Мысхако», — сообщила заместитель начальника управления курортов и туризма Наталья Леонова.

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В 2024 году предприниматели подали пять заявок на субсидирование, чтобы обустроить пляжи к летнему сезону 2025 года. Четыре из из них одобрили. Сумма вложений составит 29,9 млн рублей.

Напомним, в Анапе купальный сезон официально продлится до 30 сентября. Все пробы воды — как питьевой, так и взятой из бассейнов и открытых водоемов — соответствуют нормам.

Как писали Юга.ру, в первой половине сентября Геленджик посетили более 3,8 млн туристов.

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