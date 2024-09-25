Мастер-классы, игры, концерты и много еды. В Армавире пройдет гастрономический пикник «Лаваш фест»

В Армавире 28 сентября в третий раз пройдет «Лаваш фест». Гости смогут попробовать различные виды уличной еды (6+)

Департамент потребительсокй сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края анонсировал на 28 сентября гастрономический праздник «Лаваш фест». Пикник пройдет в городском парке Армавира в третий раз. Свою продукцию представят лучшие точки фастфуда. Гости смогут попробовать бургеры, шаурму, сендвичи, пироги, блины и многое другое.

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Организаторы подготовили кулинарные мастер-классы, спортивные мероприятия, игры, выступления музыкантов. «Гастрономический пикник — это быстрый и эффективный способ для ресторанов заявить о себе огромной аудитории и в будущем получить постоянных клиентов. Для посетителей такие «уличные пикники» дают возможность понять, как развивается ресторанная индустрия и в целом — комфортно и интересно провести время», — отметил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.