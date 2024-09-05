Скорость мобильного интернета МегаФона в Новороссийске выросла на 30%

После запуска новых базовых станций МегаФона в Новороссийске скорость мобильного интернета в городе и его окрестностях выросла на 30%

Телеком-объекты появились в прогулочной зоне и восточном районе города. Работы затронули набережную адмирала Серебрякова вдоль западной части Цемесской бухты. Аллея протянулась на 3 км. По пути можно встретить главные исторические и культурные памятники, уютные места отдыха. За год потребление мобильного интернет-трафика в этих местах выросло в 1,5 раза. Помимо жителей города чаще других любоваться местными пейзажами предпочитают москвичи, ростовчане и волгоградцы.

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Апгрейд сети коснулся и территории СНТ «Надежда» близ Новороссийска. Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители — вблизи локации проходит участок федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Теперь автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким, бронировать жилье. Как показала аналитика МегаФона, в этих локациях путешественники только за август прокачали свыше 3000 Гбайт трафика, что сопоставимо с просмотром 370 фильмов онлайн.

«Согласно исследованию bigdata, за последние два месяца в портовом городе побывали на 22% больше наших абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее. Мы продолжаем развивать сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки абоненты с комфортом пользовались цифровыми услугами. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Новороссийске достигает 150 Мбит/с», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.