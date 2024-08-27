Уралсиб поучаствовал в бизнес-завтраке журнала «Дорогое удовольствие» в Краснодаре

15 августа банк Уралсиб побывал на бизнес-завтраке журнала «Дорогое удовольствие» в Краснодаре

На мероприятии в ресторане Villa Verde собрались представители бизнес-сообщества, предприниматели, сотрудники и клиенты Уралсиба. Директор по премиальному бизнесу филиала «Южный» Екатерина Корчевская познакомила действующих и потенциальных клиентов с продуктовой линейкой банка, пакетом услуг Premium.

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Екатерина Корчевская отметила, что такой формат встречи позволяет пообщаться с гостями в неформальной обстановке: «Для премиальных клиентов одним из фундаментальных принципов выбора банка является доверие, и такие встречи, несомненно, играют большую роль. Человеческое отношение, профессионализм персонального менеджера, прозрачные и честные условия по продуктам банка и привилегиям пакета услуг Premium позволяют поддерживать долгосрочные доверительные отношения с действующими клиентами банка и привлекать новых, зачастую по рекомендациям».

Подробнее о пакетах услуг Premium можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте банка.

© Фото Андрея и Олеси Гац

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