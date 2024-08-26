Сельское хозяйство на удаленке: 4000 сельхозмашин на Кубани перевели на дистанционный контроль

Техникой крупнейшего кубанского агроконцерна будут управлять удаленно

26 августа пресс-служба МТС сообщила, что организовала удаленный контроль за состоянием и перемещением сельхозтехники концерна «Покровский» в полях Краснодарского края.

АПК концерна «разбросаны» по 17 районам Кубани, значительно далеко друг от друга. Новая система позволит мониторить работу больше 4000 транспортных средств дистанционно. Управлять техникой будут из единого диспетчерского центра с помощью технологии межмашинного взаимодействия (M2M).

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Сервис позволяет: дистанционно считывать состояние и местонахождение транспорта;

анализировать время работы и установленные параметры, вести учет данных;

проводить удаленную техническую диагностику.

Предприятие также планирует внедрить цифровые технологии точного земледелия.