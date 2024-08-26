Сельское хозяйство на удаленке: 4000 сельхозмашин на Кубани перевели на дистанционный контроль

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Christian Bueltemann, pixabay.com
    © Фото Christian Bueltemann, pixabay.com

Техникой крупнейшего кубанского агроконцерна будут управлять удаленно

26 августа пресс-служба МТС сообщила, что организовала удаленный контроль за состоянием и перемещением сельхозтехники концерна «Покровский» в полях Краснодарского края. 

АПК концерна «разбросаны» по 17 районам Кубани, значительно далеко друг от друга. Новая система позволит мониторить работу больше 4000 транспортных средств дистанционно. Управлять техникой будут из единого диспетчерского центра с помощью технологии межмашинного взаимодействия (M2M).

Как экстремальная жара в Краснодарском крае и Дагестане повлияла на урожай винограда:

Сервис позволяет:

  • дистанционно считывать состояние и местонахождение транспорта;
  • анализировать время работы и установленные параметры, вести учет данных;
  • проводить удаленную техническую диагностику.

Предприятие также планирует внедрить цифровые технологии точного земледелия. 

Как писали Юга.ру, на Ставрополье построят мельничный комплекс за 1 млрд рублей.

МТС Сельское хозяйство Технологии Транспорт

Новости

В Таганроге фиксируют нашествие зеленых комаров
Новый вид мошенничества. В Краснодарском крае родителям обещают несуществующие выплаты к 1 сентября
На въезде в Краснодарский край со стороны Крыма машины стоят в пробке больше двух часов
В Сочи до конца 2024 года создадут четыре особо охраняемые природные территории
Краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда
«Важное место в пищевой цепи». Власти объяснили, почему степные хорьки напали на жителя Краснодарского края

Лента новостей

Реклама на сайте