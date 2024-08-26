Скорость мобильного интернета МегаФона в Славянске-на-Кубани достигла 150 Мбит/с

МегаФон увеличил емкость сети в местах с растущим интернет-трафиком в Славянске-на-Кубани

Город известен пищевой и легкой промышленностью, а также нефтеперерабатывающим производством. Тут же проходит одна из ведущих трасс на пути к Черному и Азовскому морям.

За год объем дата‑трафика в Славянске-на-Кубани вырос на 41,5 %. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, МегаФон технологически увеличил емкости сети. Теперь горожане и гости города могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 150 Мбит/с.

Изменения уже заметны в многоквартирных домах, муниципальных и образовательных учреждениях. Новые телеком‑объекты заработали и в той части города, где сосредоточены крупные и важные для экономики области, производственные предприятия. Особое внимание инженеры оператора уделили участкам автомобильной трассы, где ежегодно проезжают миллионы туристов.

«Славянск-на-Кубани — промышленный город края и один из важнейших транспортных хабов. Если ещё два года назад жителям и гостям города достаточно было 20 ГБ данных на абонента, то теперь среднемесячное потребление превышает 31 ГБ. Поэтому мы продолжаем наращивать дополнительную телеком‑инфраструктуру в местах увеличивающейся нагрузки», — объяснил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.