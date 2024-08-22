Все отели Курорта Красная Поляна официально стали экологическими

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Краснодарский край

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  • © Фото Курорта Красная Поляна
    © Фото Курорта Красная Поляна

Все отели Курорта Красная Поляна получили российские экологические сертификаты

Сертификацию по отечественному стандарту EGBS «Экоотель» (СТО–59281618–001–2022) прошли все отели и комплекс апартаментов Курорта Красная Поляна. Это значит, что они соответствуют всем стандартам экотуризма и отвечают обязательным критериям по сохранению ресурсов.

«Достигнутые результаты ресурсосбережения и снижения воздействия на окружающую среду — отдельный повод для гордости, так как эти инициативы несут и просветительскую миссию: всё больше гостей, знакомясь на практике с принципами бережливого потребления, присоединяются к ним в своей повседневной жизни», — рассказала соразработчик российской рейтинговой системы оценки зеленых зданий EGBS «Экоотель», член Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии Екатерина Кузнецова.

Устойчивое развитие — приоритет Курорта Красная Поляна. Ранее все отели курорта получили международный экологический почетный знак «Зелёный ключ».

«Индустрия гостеприимства в нашей стране нуждается в появлении национального стандарта устойчивого туризма. «Экоотель» на мой взгляд является сбалансированным примером отечественного стандарта, который мог бы лечь в основу разработки ГОСТа», — считает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Лев Шагаров.

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На Курорте Красная Поляна внедрили раздельный сбор вторсырья: отели собирают картон, бумагу, пластик и стекло. В номерах минимизировали одноразовые расходники и гигиенические средства, в качестве альтернативы — многоразовые диспенсеры с сертифицированной эко-косметикой для тела.

Также объекты размещения выбирают биоразлагаемую бытовую химию, а закупки направляют на максимальную поддержку местных производителей. В работе используют канцелярию только из вторсырья. Большим достижением стал переход большинства отелей на снабжение номеров водой из пурифайеров (проточных кулеров) в коридорах.

Потребление тепла в отелях и апартаментах курорта ниже нормативов ГОСТа на 60%, электроэнергии — на 50%. Это результат установки энергоэффективных систем охлаждения и вентиляции, рекуператоров, утепления контура зданий и других мер. Немалый вклад в бережное расходование ресурсов вносят цифровизация и автоматизация работ инженерных конфигураций через систему BMS, к которой подключены все отели.  

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Лидером среди всех средств размещения курорта оказался пятизвездочный отель Мовенпик Красная Поляна, ранее получивший знак «Зелёный ключ» и международный экосертификат GreenGlobe. Команде отеля удалось сократить потребление тепла на 80%, электроэнергии — на 48%, воды — на 25% по сравнению с нормативами ГОСТа Р 54964-2023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, с марта 2025 года российские гостиницы будут предлагать бронирование номеров по невозвратным тарифам.

Красная Поляна Курорты и туризм Отели Сочи Экология

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