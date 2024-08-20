Молодежь юга России приглашают поучаствовать в конкурсе по искусственному интеллекту с призовым фондом от 3 млн рублей
До 15 сентября включительно молодежь до 18 лет из любых регионов России может подать заявку на участие в международном конкурсе AI Challenge (6+)
В конкурсе могут поучаствовать все желающие до 18 лет с любым уровнем знаний об искуственном интелекте (AI) — как новички, так и продвинутые.
AI Challenge разделили на четыре этапа (квалификационный, основной, полуфинал и финал) и три трека по уровню погружения в AI:
- «Начинающие» (до 13 лет включительно, индивидуальное участие) — достаточно базовых знаний математики и программирования;
- «Исследователи» (до 17 лет включительно, в команде) — для участников, которые разбираются и умеют пользоваться AI. Участие в квалификационном этапе — индивидуальное, а работа над основным решением — в составе команды, которую можно собрать самостоятельно (или присоединиться к существующей);
- «Креативные» (до 17 лет включительно, индивидуально) — для творческих ребят, где не нужно уметь программировать или обладать специальными навыками в сфере AI. Можно создавать контент с помощью AI-помощников и нейросетей.
Зарегистрироваться на AI Challenge можно до 15 сентября 2024 года включительно.
Конкурсные задания — реальные задачи технологичного бизнеса, а их сложность зависит от выбранного трека.
«Начинающие» смогут выбрать одно из пяти заданий. Их разработали команды и партнеры Сбера, а также компании Альянса в сфере искусственного интеллекта.
Самая популярная задача — от СберОбразования: определить, получит ли студент диплом с помощью бинарной классификации в машинном обучении. В других участники смогут проанализировать цикла сна, построить модель компьютерного зрения, улучшить простую модель с применением графы знаний и придумать решение для оценки семантической близости изображений и текстов.
В командном треке «Исследователи» нужны базовые навыки в области Data Science для решения сложных бизнес-кейсов в команде.
Самое популярное среди «исследователей» направление — «Инвестиции» — организаторы подготовили вместе с победителями прошлогоднего AI Challenge Макаром Бадерко и Семёном Епановым. Командам предложат построить модель временных рядов, которая валидирует данные MOEX и предсказывает движение котировок на временном промежутке в один час.
Ребята также могут разработать:
- модель скоринга подрядчиков;
- мобильное приложение с моделью компьютерного зрения;
- рекомендательную систему;
- алгоритм анализа речи для диагностики речевых нарушений;
- вопросно-ответную систему в виде приложения/бота.
Трек «Креативные» для участников до 17 лет включительно предполагает творческое применение нейросетей и AI-помощников в создании авторского контента. Среди заданий — разработка собственной линейки мерча с авторским принтом, создание музыкальных треков, короткометражных фильмов, креативных видео и 3D-сцен.
18 команд-победителей из трека «Исследователи» в финале разделят призовой фонд в 14 млн рублей. Организаторы пригласят их в Москву на церемонию награждения. Призовой фонд обоих индивидуальных треков — 3 млн рублей.
Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, AI Challenge уже объединил талантливых ребят из 87 регионов России, которые соревнуются в решении задач по 3 трекам в индивидуальном и командном формате. Сейчас по числу участников краснодарская молодёжь на пятом месте в стране, а ростовская — на десятом.