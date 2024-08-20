Молодежь юга России приглашают поучаствовать в конкурсе по искусственному интеллекту с призовым фондом от 3 млн рублей

До 15 сентября включительно молодежь до 18 лет из любых регионов России может подать заявку на участие в международном конкурсе AI Challenge (6+)

В конкурсе могут поучаствовать все желающие до 18 лет с любым уровнем знаний об искуственном интелекте (AI) — как новички, так и продвинутые.

AI Challenge разделили на четыре этапа (квалификационный, основной, полуфинал и финал) и три трека по уровню погружения в AI:

«Начинающие» (до 13 лет включительно, индивидуальное участие) — достаточно базовых знаний математики и программирования;

«Исследователи» (до 17 лет включительно, в команде) — для участников, которые разбираются и умеют пользоваться AI. Участие в квалификационном этапе — индивидуальное, а работа над основным решением — в составе команды, которую можно собрать самостоятельно (или присоединиться к существующей);

«Креативные» (до 17 лет включительно, индивидуально) — для творческих ребят, где не нужно уметь программировать или обладать специальными навыками в сфере AI. Можно создавать контент с помощью AI-помощников и нейросетей.

Зарегистрироваться на AI Challenge можно до 15 сентября 2024 года включительно.