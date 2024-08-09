ГК ТОЧНО провела в Краснодаре турнир по мини-футболу

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал первый в Краснодаре товарищеский матч по мини-футболу для агентов недвижимости

Игра прошла в микрорайоне «Родные Просторы» — одном из самых масштабных проектов застройщика, реализуемых по механизму комплексного развития территорий, — и собрала более 50 человек.

ТОЧНО активно поддерживает развитие спорта в регионе — группа компаний третий сезон подряд выступает официальным партнером ФК «Краснодар». Товарищеский матч для агентов недвижимости стал логичным продолжением сотрудничества застройщика с «быками».

На футбольном поле «Родных Просторов» встретились 10 команд: сборная ГК ТОЧНО и представители краснодарских агентств недвижимости — «АЯКС», «КАЯН», «Этажи» и другие. Судьями стали известные краевые арбитры, которые оценивают в том числе домашние матчи ФК «Краснодар»: Вячеслав Бегун и Сергей Сальников.

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По итогам игры судьи определили три команды-победителя. Призерам и чемпиону вручили памятный кубок, медали, мяч с автографами «быков» и билеты на предстоящий матч «Краснодар» — «Ахмат» второго тура Кубка России. Также участников наградил партнер мероприятия дилерский центр «КВАЗАР».

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«Одни из главных принципов политики нашей компании — активное развитие спорта в регионе и долгосрочное сотрудничество с партнерами. Решили провести товарищеский матч и вдохновить коллег, с которыми работаем над общим делом, на новые победы. Планируем регулярно организовывать подобные дружеские матчи для партнеров и клиентов: не только по футболу, но и по другим видам спорта», — отметил руководитель отдела продаж «Родные Просторы» ГК ТОЧНО Александр Михайлов.

© Фото Игоря Дикина

© Фото Игоря Дикина

© Фото Игоря Дикина