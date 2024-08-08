Портфель кредитных карт Уралсиба вырос до 20 млрд рублей

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Вся Россия

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

К 1 августа 2024-го портфель кредитных карт банка Уралсиб увеличился на треть год к году и составил 20 млрд рублей

Кредитные карты — один из ключевых и наиболее востребованных направлений Уралсиба. Флагманский продукт банка — кредитка «120 дней на максимум» — вошла в топ-10 самых выгодных в России за 2023 год (по версии портала Выберу.ру) и занимает высокие позиции других авторитетных рейтингов.

Портфель кредитных карт Уралсиба в 2022 году вырос в 1,6 раза, в 2023-м — в 1,9. В январе 2023-го банк наградили за «Самый динамичный рост портфеля» на ежегодной премии Frank Credit Cards Award.

Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:

Как писали Юга.ру, дебетовая карта Уралсиба «Прибыль» заняла первое место в августовском рейтинге дебетовых карт «Мир» с бесплатным обслуживанием.

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