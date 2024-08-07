ГК ТОЧНО завершает строительство детского сада на улице Старокубанской в Краснодаре
До конца 2024 года федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) достроит детский сад на 280 мест в ЖК «Патрики» в Краснодаре
«Леденцы» — так будет называться дошкольное учреждение — первый из трех запланированных детских садов в краснодарском ЖК «Патрики», который возводят в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной.
Трехэтажное здание площадью 6,3 тысяч кв. метров на улице Старокубанской рассчитано на 14 групп детей от 1,5 до 7 лет. В детсаду предусмотрят спальные и буфетные зоны, групповые комнаты от 50 кв. метров, медицинский и процедурный блоки. Сумма инвестиций в проект — более 500 млн рублей.
Для социализации и всестороннего развития детей в детском саду оборудуют:
- изо-студию;
- креативную лабораторию;
- музыкальный и спортивный залы;
- компьютерный класс;
- творческую мультстудию;
- мини-музей «Родной край»;
- автогородок для изучения правил дорожного движения.
В «Леденцах» появятся кабинеты логопеда и психолога, а также заработает программа подготовки воспитанников к школе: занятия по русскому языку, математике и естественным наукам в формате занимательных опытов. В группах будет по 12 человек.
ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы»:
ТОЧНО благоустроит и территорию вокруг детского сада: 52% займут зеленые насаждения (газон, цветники, кустарники и деревья). Во дворе установят 14 теневых навесов, игровые зоны площадью 2,4 тыс. кв. метров и «космическую» площадку. Для защиты от травм игровые зоны оснастят двухуровневыми поручнями и ступенями из противоскользящего материала. Для безопасности на территории детсада установят систему видеонаблюдения и оборудуют каждый вход технологией двусторонней голосовой связи.
К разработке интерьера детского сада ГК ТОЧНО привлекла известного детского психолога, который предложил цветовые и пространственные решения с учетом особенностей детского восприятия.
Сейчас объект готов на 65%. Девелопер уложил напольное покрытие и занимается отделкой стен, монтажом кровли и благоустройством территории. Строительство детского сада завершат к концу 2024 года.
Помимо «Леденцов» в «Патриках» запланировали еще два дошкольных учреждения — «Мармелад» и «Карамель» на 240 и 280 мест соответственно, а также общеобразовательную школу на 1550 учеников.
Как писали Юга.ру, на улице Сормовской у жилого района «Патрики» уже начали строить бульвар. Там же в 2024 году ГК ТОЧНО откроет первую в России Аллею славы бокса.
В 2024 году «Патрики» вышли в полуфинал премии Urban Awards и заняли первое место по потребительским качествам среди российских ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ.