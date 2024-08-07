ГК ТОЧНО завершает строительство детского сада на улице Старокубанской в Краснодаре

До конца 2024 года федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) достроит детский сад на 280 мест в ЖК «Патрики» в Краснодаре

«Леденцы» — так будет называться дошкольное учреждение — первый из трех запланированных детских садов в краснодарском ЖК «Патрики», который возводят в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Трехэтажное здание площадью 6,3 тысяч кв. метров на улице Старокубанской рассчитано на 14 групп детей от 1,5 до 7 лет. В детсаду предусмотрят спальные и буфетные зоны, групповые комнаты от 50 кв. метров, медицинский и процедурный блоки. Сумма инвестиций в проект — более 500 млн рублей.

Для социализации и всестороннего развития детей в детском саду оборудуют: изо-студию;

креативную лабораторию;

музыкальный и спортивный залы;

компьютерный класс;

творческую мультстудию;

мини-музей «Родной край»;

автогородок для изучения правил дорожного движения. В «Леденцах» появятся кабинеты логопеда и психолога, а также заработает программа подготовки воспитанников к школе: занятия по русскому языку, математике и естественным наукам в формате занимательных опытов. В группах будет по 12 человек.

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ТОЧНО благоустроит и территорию вокруг детского сада: 52% займут зеленые насаждения (газон, цветники, кустарники и деревья). Во дворе установят 14 теневых навесов, игровые зоны площадью 2,4 тыс. кв. метров и «космическую» площадку. Для защиты от травм игровые зоны оснастят двухуровневыми поручнями и ступенями из противоскользящего материала. Для безопасности на территории детсада установят систему видеонаблюдения и оборудуют каждый вход технологией двусторонней голосовой связи.

К разработке интерьера детского сада ГК ТОЧНО привлекла известного детского психолога, который предложил цветовые и пространственные решения с учетом особенностей детского восприятия.

Сейчас объект готов на 65%. Девелопер уложил напольное покрытие и занимается отделкой стен, монтажом кровли и благоустройством территории. Строительство детского сада завершат к концу 2024 года.

Помимо «Леденцов» в «Патриках» запланировали еще два дошкольных учреждения — «Мармелад» и «Карамель» на 240 и 280 мест соответственно, а также общеобразовательную школу на 1550 учеников.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО