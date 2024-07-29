Поезд Казань — Адлер сошел с рельс в Волгоградской области: пострадали 100 человек

В Волгоградской области водитель грузовика столкнулся с поездом, направляющимся в Сочи. В результате ДТП восемь вагонов сошли с рельсов

29 июля телеграм-канал «Телеграмма РЖД» сообщил, что в 12:35 в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом №491 Казань — Адлер. В результате ДТП с рельсов сошли восемь вагонов. Движение поездов на участке приостановлено.



Телеграм-канал «112» написал, что при столкновении пострадали 100 человек. Такие же цифры назвал телеграм-канал Baza. По их данным, среди пострадавших есть дети. Всего в поезде Казань — Адлер следовали 800 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, на месте происшествия работают 324 спасателя и 109 единиц техники. К вылету также готовят два вертолета.



В РЖД отметили, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается. Видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

«Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч», — поделились в пресс-службе перевозчика.