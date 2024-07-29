Поезд Казань — Адлер сошел с рельс в Волгоградской области: пострадали 100 человек

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала главы Котельниковского района Волгоградской области Сергея Понкратова https://t.me/ponkratov34/273
    © Скриншот из телеграм-канала главы Котельниковского района Волгоградской области Сергея Понкратова https://t.me/ponkratov34/273

В Волгоградской области водитель грузовика столкнулся с поездом, направляющимся в Сочи. В результате ДТП восемь вагонов сошли с рельсов

29 июля телеграм-канал «Телеграмма РЖД» сообщил, что в 12:35 в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом №491 Казань — Адлер. В результате ДТП с рельсов сошли восемь вагонов. Движение поездов на участке приостановлено.

Телеграм-канал «112» написал, что при столкновении пострадали 100 человек. Такие же цифры назвал телеграм-канал Baza. По их данным, среди пострадавших есть дети. Всего в поезде Казань — Адлер следовали 800 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, на месте происшествия работают 324 спасателя и 109 единиц техники. К вылету также готовят два вертолета.

В РЖД отметили, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается. Видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

«Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч», — поделились в пресс-службе перевозчика.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в июне 2024 года поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног и покалечил ребенка.

ДТП Железная дорога Поезда Происшествия РЖД Сочи

Новости

Поезд Казань — Адлер сошел с рельс в Волгоградской области: пострадали 100 человек
Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году. Сюда будет уходить дождевая вода с городских улиц
Власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году
В Краснодарском крае планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей
Жара и небольшие дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние дни июля
Центр и Черемушки: какие улицы Краснодара 29 июля останутся без воды и света?

Лента новостей

За деньги — Фемида!
23 июля, 17:42
За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта
Где в Краснодаре отключат свет 29 июля – полный список адресов
Вчера, 22:45
Где в Краснодаре отключат свет 29 июля – полный список адресов
Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся
26 июля, 17:50
Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся

Реклама на сайте