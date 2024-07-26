В горах Сочи стартовал фестиваль научного кино «ФАНК Уикенд»

Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» проходит в России с 2016 года, охватывая около 200 городов. За эти годы его зрителями стали более 300 тыс. человек. На «Роза Хутор» это мероприятие проводят уже второй год подряд. «В прошлом году, когда мы решили провести на курорте «Роза Хутор» фестиваль актуального научного кино, были сомнения — насколько людям на отдыхе будет интересно смотреть достаточно серьезные фильмы. В итоге, на всех показах были аншлаги, собралась добрая аудитория, возникали небанальные вопросы. Благодаря интересу со стороны курорта мы даем возможность людям, которые приезжают в горы на отдых, увидеть новые документальные фильмы российских и зарубежных режиссеров», — рассказала программный директор ФАНК, член совета по неигровому кино Минкульта РФ Ирина Белых.

Во второй день фестиваля, 26 июля , зрителей ждут сразу несколько картин. Фильм «Мельников» расскажет историю о советском архитекторе Константине Мельникове. Им восхищался европейский авангардист Ле Корбюзье. Над картиной режиссер Марина-Мария Мельник трудилась два года. В нее вошли хроники, которые более полувека хранились в семье мастера. Лента является лауреатом XXII кинофестиваля «Золотой Орел» за лучший неигровой фильм. «Если раньше научное кино было лишь просветительским, то сегодня оно включает в себя элементы развлекательного, становится более доступным для зрителя. Это вызывает интерес как на платформах, так и на фестивалях», — поделилась режиссер-документалист Марина-Мария Мельник.

Программу 26 июля продолжит альманах «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир». В нем режиссеры и ученые объединились, чтобы показать, как трансформируется мир науки и технологий. Одна из картин посвящена работе над проблемами лечения болезни Паркинсона. После показа зрителей ждет дискуссия с героем картины, заведующим лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ ХФ РАН, грантополучателем программы «Мозг» научного центра «Идея» Алексеем Седовым.

«В фильме показывается история конкретного пациента с болезнью Паркинсона. Консервативное лечение перестало помогать ему, в институте нейрохирургии имени Бурденко провели операцию по вживлению электродов для глубинной стимуляции мозга. Такой метод значительно улучшает качество жизни людей, страдающих болезнью Паркинсона. Герой фильма даже смог станцевать на свадьбе у дочери. К сожалению, в нашей стране мало кто знает о существовании таких технологий. Фестиваль актуального научного кино дает возможность показать достижения науки широкому зрителю», — отметил Алексей Седов.



27 июля зрителей «ФАНК Уикенд» ждет фильм режиссеров Ханса Блока и Моритца Ризевика «Вечный ты». Он показывает, как используют искусственный интеллект для создания аватаров, позволяющих общаться с близкими после смерти. Лента открывает истории стремления к бессмертию и сложные последствия коммерциализации этой мечты.



Завершится фестиваль актуального научного кино на «Роза Хутор» 28 июля картиной «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты» греческого режиссера Александроса Меркуриса.