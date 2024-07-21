Смерчь в Сочи не принес на курорт проблем и разрушений: кадры водяного вихря

В соцсетях появилось видео смерча в Сочи. Воронка осталась вдалеке и на берег курорта не вышла

20 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила об опасности формирования смерчей над морем в Сочи на участке от Магри до Веселого. На курорте вводили штормовое предупреждение.

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В этот же день синоптик Михаил Леус поделился видео со смерчем в акватории Сочи. На кадрах видно, что водяной вихрь находился вдалеке от берега и никаких проблем и разрушений не доставил. Он не вылез на сушу, а исчез в море.