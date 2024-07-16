Гуамское ущелье онлайн: «Ростелеком» провел оптический интернет в поселок Мезмай

«Ростелеком» организовал доступ к оптическому интернету в горном поселке Мезмай Апшеронского района Краснодарского края

Технические специалисты компании протянули оптоволоконную линию от станицы Нижегородской и создали 15-километровую распределительную сеть на территории населенного пункта. Возможность использовать современный интернет по технологии GPON со скоростью до 500 Мбит/с получили более двадцати гостиниц, баз отдыха и гостевых домов, расположенных недалеко от живописного Гуамского ущелья. Ранее в поселке была только мобильная связь.

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«Удаленность Мезмая от цивилизации и окружающие его горы, леса, водопады и другие красоты сделали это место популярным для пешего туризма. Но эти же факторы объясняют трудности в развитии его инфраструктуры. Мы создали на территории поселка возможность доступа к быстрому интернету. Владельцы местных баз и гостиниц смогут теперь подключать все необходимые для развития бизнеса цифровые услуги: стриминговые сервисы, Wi—Fi, умное видеонаблюдение, облачное хранение идругие удобные решения», — прокомментировал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала «Ростелекома» Дмитрий Сопинский.

В 2022 году «Ростелеком» охватил оптикой поселок Гуамка, который находится на другом конце Гуамского ущелья. Там современным интернетом пользуются около 30 организаций.

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«Мы подключились к «Ростелекому», чтобы организовать стабильный Wi—Fi для гостей. Большого интереса к цифровому ТВ, которое востребовано у отдыхающих на черноморских курортах, мы пока не наблюдаем: все-таки в Мезмай приезжают, чтобы, забыв о гаджетах, погулять пешком, подняться на смотровые площадки, искупаться в горной реке. Однако сейчас, в сезон отпусков и жары, люди часто заселяются в наш гостевой дом на длительное время, и у многих есть запрос на стабильный интернет для удаленной работы. Кто-то совмещает работу с трекингом, кто-то привозит семью на отдых, а сам продолжает заниматься делами. Мы располагаем восемью номерами на 28 человек — точка доступа Wi—Fi обеспечит до 50 подключений к сети», — рассказала владелица гостевого дома «Лесной» Ольга Бюль.

До конца 2024 года специалисты «Ростелекома» планируют расширить оптическую инфраструктуру в том числе и в частном секторе Мезмая.