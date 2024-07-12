На курортах Краснодарского края вдвое вырос трафик оптического интернета «Ростелекома»

По данным «Ростелекома», с конца апреля по конец июня трафик оптического интернета на десяти курортах Краснодарского края вырос на 57%

Самый большой прирост произошел в Геленджике (110%), Джубге (108%) и Приморско-Ахтарске (94%). В Сочи трафик увеличился на 30%, в Анапе — на 47%, в Горячем Ключе — на 37%, в Темрюке— на 36%, в Ейске — на 34%, в Туапсе — на 30%, в Новороссийске — на 19%. При этом эксперты отмечают, что повышение нагрузки на сеть не повлияло на скорость и качество передачи данных и связи.

«Аллигатор» на пляже, парад «тиновиков» и дельфин Игорь: показываем обстановку на Черноморском побережье

«Эти цифры показывают, что люди активно выбирают для отдыха не только крупные и известные своими возможностями рекреационные центры, но и небольшие населенные пункты, где современный туризм пока только набирает обороты. Однако там уже есть быстрый интернет, и отдыхающие это ценят. Что касается Сочи, то это главный круглогодичный курорт страны, и трафик интернета в нем не так сильно привязан к сезону, как в других местах на побережье. Этим и объясняется его меньший по сравнению с остальными курортами рост», — объяснила директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко.

В Краснодарском крае вырос не только трафик, но и количество абонентов, подключенных к оптическому интернету «Ростелекома» (на 6% за пять месяцев 2024-го).

«Сегодня отпуск на море — это не только пляж, ресторан, посещение достопримечательностей. Мы учитываем, что для клиентов важен «отдых после отдыха», когда они могут воспользоваться в своем номере цифровым телевидением и другими онлайн-сервисами. Часть наших постояльцев продолжает работать удаленно, поэтому выбор локации для них определяет качество интернет-соединения в отелях. «Ростелеком» как провайдер доказал стабильность и четкость своей работы», — отметил генеральный директор отелей «Мореми», «Демократия» и «Артеколь» Владислав Баратов.

В рамках собственной инвестиционной политики «Ростелеком» постоянно развивает сетевую инфраструктуру в Краснодарском крае. Узнать подробности о сервисах «Ростелекома»