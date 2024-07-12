«Наши проекты связывает любовь». В Краснодаре прошел благотворительный бранч для бизнеса
11 июля благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» обсудил с партнерами роль бизнеса в развитии благотворительности и создание сообщества «Добрые и важные дела»
Справка
Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» входит в группу компаний ТОЧНО. 21 мая 2024 года фонд внесли в реестр социально-ориентированных организаций Министерства социального развития РФ. «ТОЧНО Добро» финансирует строительство спортивной и духовной инфраструктуры (спортплощадки и храмы), а также адресно помогает семьям и детям.
При поддержке благотворительного фонда ТОЧНО строит храм Рождества Христова в станице Динской близ жилого комплекса «Белые Росы», возводит храм Святых Апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы» и храм иконы Божьей Матери «Знамение» в жилом районе «Первое место».
В 2023 году за счет средств фонда девелопер построил и передал Краснодару первую универсальную инклюзивную площадку для спорта и игр в Городском саду «Карасунский» (вдоль улицы Сормовской). На площадке оборудовали зону с параворкаутом с большими габаритами для разворота инвалидных колясок — успешных аналогов этого проекта в Краснодаре пока нет.
Таже в 2023-м «ТОЧНО Добро» подарил геронтологическому центру Краснодара аппарат УЗИ, а в 2024-м — организовал поездку в Москву для 40 детей из Краснодарского края и Белгородской области.
На мероприятии члены правления ТОЧНО рассказали партнерам о планах развития фонда и акцентировали внимание на роли бизнеса в благотворительности.
«ТОЧНО Добро» выделил 4 ключевых направления деятельности:
- поддержка спорта;
- помощь семьям и детям;
- развитие духовно-нравственных ценностей;
- участие в образовательных программах.
Меценаты Краснодара:
Из самых значимых для города проектов фонда «ТОЧНО Добро» спикеры отметили:
- первую в ЮФО инклюзивную площадку для детей и взрослых;
- возведение трех храмовых комплексов;
- строительство первой в России Аллеи славы бокса.
Фонд также адресно помогает молодежи, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, собирает и передает гуманитарную помощь.
«Все наши проекты связывает любовь, желание созидать и создавать новые истории, которые помогут сделать жизни людей лучше. Поэтому для нас так важно взаимодействовать с партнерами, поддерживать открытость и общие ценности», — отметила директор фонда «ТОЧНО Добро» Марина Нудьга.
В ближайшие годы благотворительный фонд планирует увеличить количество знаковых проектов, расширить территорию своей деятельности и выйти на федеральный уровень.