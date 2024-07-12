«Наши проекты связывает любовь». В Краснодаре прошел благотворительный бранч для бизнеса

Справка



Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» входит в группу компаний ТОЧНО. 21 мая 2024 года фонд внесли в реестр социально-ориентированных организаций Министерства социального развития РФ. «ТОЧНО Добро» финансирует строительство спортивной и духовной инфраструктуры (спортплощадки и храмы), а также адресно помогает семьям и детям.



При поддержке благотворительного фонда ТОЧНО строит храм Рождества Христова в станице Динской близ жилого комплекса «Белые Росы», возводит храм Святых Апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы» и храм иконы Божьей Матери «Знамение» в жилом районе «Первое место».



В 2023 году за счет средств фонда девелопер построил и передал Краснодару первую универсальную инклюзивную площадку для спорта и игр в Городском саду «Карасунский» (вдоль улицы Сормовской). На площадке оборудовали зону с параворкаутом с большими габаритами для разворота инвалидных колясок — успешных аналогов этого проекта в Краснодаре пока нет.



Таже в 2023-м «ТОЧНО Добро» подарил геронтологическому центру Краснодара аппарат УЗИ, а в 2024-м — организовал поездку в Москву для 40 детей из Краснодарского края и Белгородской области.