В Геленджике стартовали бьюти-дни от Avon. Бесплатно протестировать косметику можно до 14 июля

С 11 по 14 июля включительно в Центральном парке культуры и отдыха Геленджика пройдут бьюти-дни с мастер-классами и бесплатным визажем от Avon (16+)

До конца ближайших выходных гостей парка ждет стилизованный фургон с косметикой Avon. Любые продукты в нем можно протестировать. Всем желающим визажисты компании бесплатно подберут нужный оттенок помады и сделают макияж губ. Запечатлеть новый образ можно в фотозоне с досками для серфа.

На мастер-классах амбассадоры бренда расскажут, как правильно выбрать и нанести кометику самостоятельно, ответят на все вопросы и помогут заказать понравившиеся средства.

Между мастер-классами и DJ-сетами можно получить подарки от Avon.

Бьюти-бар, фотозона и мастер-классы от Avon доступны с 11 по 14 июля 09:00 до 11:00 и с 16:00-22:00.



Адрес: Геленджик, Центральный парк культуры и отдыха на Революционной, 15 А.