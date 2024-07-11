В Геленджике стартовали бьюти-дни от Avon. Бесплатно протестировать косметику можно до 14 июля
С 11 по 14 июля включительно в Центральном парке культуры и отдыха Геленджика пройдут бьюти-дни с мастер-классами и бесплатным визажем от Avon (16+)
До конца ближайших выходных гостей парка ждет стилизованный фургон с косметикой Avon. Любые продукты в нем можно протестировать.
Всем желающим визажисты компании бесплатно подберут нужный оттенок помады и сделают макияж губ. Запечатлеть новый образ можно в фотозоне с досками для серфа.
Где отдыхать в Геленджике:
На мастер-классах амбассадоры бренда расскажут, как правильно выбрать и нанести кометику самостоятельно, ответят на все вопросы и помогут заказать понравившиеся средства.
Между мастер-классами и DJ-сетами можно получить подарки от Avon.
Бьюти-бар, фотозона и мастер-классы от Avon доступны с 11 по 14 июля 09:00 до 11:00 и с 16:00-22:00.
Адрес: Геленджик, Центральный парк культуры и отдыха на Революционной, 15 А.
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