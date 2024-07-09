Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения
Портал Банки.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в пятерку кредиток с высокой вероятностью одобрения
Как отметил аналитик Банки.ру, при одобрении заявки на кредит (в том числе кредитную карту) банк изучает кредитную историю заемщика. Финансовая организация может отказать в предоставлении займа как из-за плохой кредитной истории, так и из-за ее отсутствия.
В подборке эсперты собрали кредитики российских банков с высокой вероятностью одобрения по состоянию на 2 июля 2024-го.
Кредитную карту «120 дней на максимум» с лимитом до 1,5 млн рублей включительно можно получить по паспорту. При оплате покупок на сумму от 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается.
Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, с 1 июля по 30 сентября 2024 года в Уралсибе пройдет акция «Признательность пенсионерам»: за перевод пенсии на карту «Мир» клиенты банка получат по 3000 рублей. Подробности.
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