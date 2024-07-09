Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения

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Вся Россия

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Портал Банки.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в пятерку кредиток с высокой вероятностью одобрения

Как отметил аналитик Банки.ру, при одобрении заявки на кредит (в том числе кредитную карту) банк изучает кредитную историю заемщика. Финансовая организация может отказать в предоставлении займа как из-за плохой кредитной истории, так и из-за ее отсутствия.

В подборке эсперты собрали кредитики российских банков с высокой вероятностью одобрения по состоянию на 2 июля 2024-го.

Кредитную карту «120 дней на максимум» с лимитом до 1,5 млн рублей включительно можно получить по паспорту. При оплате покупок на сумму от 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. 

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, с 1 июля по 30 сентября 2024 года в Уралсибе пройдет акция «Признательность пенсионерам»: за перевод пенсии на карту «Мир» клиенты банка получат по 3000 рублей. Подробности.

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