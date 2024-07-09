Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения

Портал Банки.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в пятерку кредиток с высокой вероятностью одобрения

Как отметил аналитик Банки.ру, при одобрении заявки на кредит (в том числе кредитную карту) банк изучает кредитную историю заемщика. Финансовая организация может отказать в предоставлении займа как из-за плохой кредитной истории, так и из-за ее отсутствия.

В подборке эсперты собрали кредитики российских банков с высокой вероятностью одобрения по состоянию на 2 июля 2024-го.