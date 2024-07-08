В 2024 году больше 650 студентов из Северного Кавказа оплатили обучение льготными кредитами — статистика

С начала года жители Северо-Кавказского федерального округа оформили больше 650 кредитов на образование с господдержкой в крупнейшем российском банке

8 июля пресс-служба Сбера сообщила, что за январь-май 2024 года льготными займами банка для оплаты обучения в вузах и сузах воспользовались свыше 650 жителей СКФО. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выданных займов на обучение на Северном Кавказе вырос в 1,7 раза — до 130 млн рублей. Каждый третий рубль из этой суммы получили ставропольцы.

Чаще всего размер займа в Ставропольском крае не превышает 100 тыс. рублей. В то же время 4 выданных в этом году образовательных кредита составили от 1 до 3 млн рублей.

Статистика банка показала, что чаще всего на Ставрополье образовательными кредитами пользуется молодежь в возрасте до 25 лет. Но в последние 2-3 года все больше жителей региона решили получить второе и последующее образование, перешагнув этот возраст. Так, число студентов 25-30 лет в этом году увеличилось в 2 раза. Если годом ранее не было ни одного клиента Сбера, который решил получить образование с привлечением господдержки в возрасте 50-55 лет, то в 2024 году их уже двое.

Чаще всего на Северном Кавказе в этом году образовательным кредитом пользовались в Кабардино-Балкарии, а лидером по росту популярности стала Карачаево-Черкесия — там за это время его оформили почти в 5 раз больше студентов, чем годом ранее.

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Как объясняют в банке, выбор образовательного учреждения в другом субъекте страны — не препятствие для получения льготного кредита. Для подачи заявки на получение образовательного кредита понадобится паспорт с отметкой о временной или постоянной регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Заемщикам младше 18 лет помимо паспорта потребуются согласие одного из родителей или законных представителей и свидетельство о рождении.

Льготный период по программе длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. А после получения образования есть ещё 15 лет на погашение займа. Закрыть кредит можно досрочно, без комиссий и переплат.