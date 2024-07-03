В Белореченске установили дополнительные станции сотовой связи 4G

МегаФон установил в Белореченске дополнительное телеком‑оборудование с поддержкой 4G. Теперь максимальная скорость передачи данных в городе достигает 125 Мбит/с

Преобразования коснулись жилых кварталов, зон отдыха, торговых и образовательных учреждений, а также промышленной территории с крупными сельскохозяйственными, химическими, мебельными предприятиями. Чтобы онлайн‑общение всех жителей оставалось комфортным даже в часы пиковой нагрузки на сеть, инженеры МегаФона в Белореченске запустили среднечастотные диапазоны LTE. Это максимально расширило покрытие сети.

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К началу июля дата‑трафик в Белореченске вырос на 20%. Сейчас обладатели сим‑карт МегаФона могут без задержек скачивать до 20 фильмов и 80 приложений в час и общаться по видеосвязи во время пиковой нагрузки.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет сохранять чистый звук во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общении в мессенджерах. Как показывает статистика на основе обезличенных данных пользователей, горожане охотно разговаривают с помощью LTE — 51% вызовов в Белореченске совершают в сетях четвёртого поколения.

«Доступность мобильной связи — один из показателей высокого качества жизни населения. Инженеры регулярно обновляют действующее оборудование и запускают новое для сохранения надёжности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов. В этом году мы ввели и модернизировали оборудование более чем на 530 телеком‑объектах по всему региону», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.