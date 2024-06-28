Проект жилого комплекса в Сочи от ГК ТОЧНО стал «Премьерой года» на всероссийской премии Urban Awards

Девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) получил награду федеральной премии Urban Awards за новый проект «Светский лес» в Сочи

Всероссийская строительная премия Urban Awards выявляет лучшие проекты и компании рынка недвижимости. В этом году победителей в 61 номинации определяли 74 эксперта: руководители, топ-менеджеры, аналитики ведущих девелоперских, проектных, консалтинговых компаний и агентств недвижимости. За победу в конкурсе боролись 317 участников из 77 регионов России.

Проект «Светский лес»* группы компаний ТОЧНО получил диплом «Премьера года» — стал лучшим среди жилых комплексов бизнес-класса в ЮФО.

Продажи квартир в ЖК «Светский лес» уже стартовали: подробности

Жилой комплекс площадью 23 га расположится на берегу реки. В нем будет 7 домов высотой от 11 до 20 этажей. На территории появятся собственная прогулочная набережная, фитнес-клуб со спа-центром и бассейном, приватные зоны барбекю, торгово-развлекательная галерея, подземный и наземный паркинги на 2,8 тыс. машино-мест, школа на 1510 человек и детские сады.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, ТОЧНО вышла в финал премии Urban Awards еще в трех номинациях: «Девелопер года», «Самый инвестиционно-привлекательный проект ЮФО» с ЖК «Барса»** (Новороссийск) и «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса» с ЖК «Светский лес».