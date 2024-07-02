«Плюсофон» запустит виджет обратного звонка для сайтов и мобильных приложений
Оператор IP-телефонии «Плюсофон» запустит две новые функции для бизнес-клиентов: виджет обратного звонка и сервис для перевода разговора в текст
Callback
Callback — это виджет обратного звонка для сайта и мобильного приложения. Вот как он работает: пользователь оставляет заявку, а менеджер компании связывается с ним в течение 15 секунд.
Технология значительно экономит время и снижает вероятность задержки звонка из-за человеческого фактора. Менеджеры продаж повышают конверсию в сделку, потому что в моменте могут говорить с «горячим лидом».
А еще Callback-виджет можно настроить так, что он будет срабатывать только при определенных действиях клиента, тем самым повышая конверсию сайта.
Аннотация звонков
Сервис автоматически переводит звонки в текст, что помогает контролировать менеджеров и увеличивать конверсии продаж. Руководитель отдела сможет оперативно отследить ошибки при общении и облюдение скрипта продаж.
Оператор IP-телефонии «Плюсофон» Далеко не у всех операторов есть такая опция. Но в «Плюсофон» доступны телефонные номера с кодами 74 регионов России.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре Forbes опубликовал рейтинг городов России для ведения бизнеса. Краснодар занял первое место за 2023 год. В мае Краснодарский край вошел в топ-5 в России по количеству малого и среднего бизнеса — 306 тысяч.