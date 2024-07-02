«Плюсофон» запустит виджет обратного звонка для сайтов и мобильных приложений

Оператор IP-телефонии «Плюсофон» запустит две новые функции для бизнес-клиентов: виджет обратного звонка и сервис для перевода разговора в текст

Callback

Callback — это виджет обратного звонка для сайта и мобильного приложения. Вот как он работает: пользователь оставляет заявку, а менеджер компании связывается с ним в течение 15 секунд.

Технология значительно экономит время и снижает вероятность задержки звонка из-за человеческого фактора. Менеджеры продаж повышают конверсию в сделку, потому что в моменте могут говорить с «горячим лидом».