В амфитеатре парке «Краснодар» покажут матч открытия Евро-2024

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. В амфитеатре парке «Краснодар» покажут трансляцию этого матча

Парк «Краснодар» анонсировал прямую трансляцию матча открытия Евро-2024. 14 июня на поле «Альянц Арена» в Мюнхене выйдут сборные Германии и Шотландии. 

Трансляция матча начнется в 22:00 в амфитеатре парка. До игры организаторы проведут развлекательную программу с конкурсами и розыгрышами. Вход свободный.

Сборную России отстранили от участия в турнире. Таким образом, команда пропустит чемпионат впервые с 2000 года.

Как писали Юга.ру, 23 мая спортивные СМИ сообщили, что вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов летом может перейти в парижский ПСЖ. Затем стало известно, что прежде он обязан оплатить долг по алиментам в размере 60 млн рублей, иначе покинуть Россию не удастся. 11 июня журналист Иван Карпов сообщил о том, что с футболиста сняли запрет на выезд. Однако адвокат бывшей жены Сафонова опроверг, что тот погасил долг по алиментам.

парк «Краснодар» Парки Футбол

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В амфитеатре парке «Краснодар» покажут матч открытия Евро-2024
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