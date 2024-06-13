Уралсиб повысил ставки по вкладу «Комфорт» до 15,34%

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Комфорт» на всех сроках размещения средств, а также по накопительным счетам

13 июня пресс-служба Уралсиба сообщила, что доходность по вкладам вида «Комфорт» банка теперь составляет 12,69 — 15,34% годовых в зависимости от срока, пакета услуг и вклада. Сумма открытия вклада также определяется пакетом услуг: для владельцев Premium Light — от 1 млн до 10 млн рублей, Premium — от 2 млн до 100 млн рублей и Private — от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

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Теперь диапазон ставок по накопительным счетам составляет (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг):

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — 14% или 0,01% годовых;
  • по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — 12% или 0,01% годовых.

Узнать подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону8-800-250-57-57 или насайте банка.

Напомним, что Уралсиб поднял ставку по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» до 18,2%.

Как писали ранее Юга.ру, клиенты Уралсиба получили 10,24% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни.

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