Уралсиб повысил ставки по вкладу «Комфорт» до 15,34%

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Комфорт» на всех сроках размещения средств, а также по накопительным счетам

13 июня пресс-служба Уралсиба сообщила, что доходность по вкладам вида «Комфорт» банка теперь составляет 12,69 — 15,34% годовых в зависимости от срока, пакета услуг и вклада. Сумма открытия вклада также определяется пакетом услуг: для владельцев Premium Light — от 1 млн до 10 млн рублей, Premium — от 2 млн до 100 млн рублей и Private — от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

Теперь диапазон ставок по накопительным счетам составляет (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг): по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — 14% или 0,01% годовых;

по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — 12% или 0,01% годовых. Узнать подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону8-800-250-57-57 или насайте банка.

Напомним, что Уралсиб поднял ставку по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» до 18,2%.



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