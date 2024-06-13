Красоты Дагестана и русская резьба: в Сочи открылись новые фотовыставки

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Дагестан, Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» открылись фотовыставки с природными красотами Дагестана и работами русских резчиков по дереву

13 июня пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что в этнопарке «Моя Россия» открылись две фотовыставки. В павильоне «Кавказ» представлена экспозиция «Дагестан. Величественная красота». На выставке можно увидеть снимки участников конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». 

«Конкурс проходит с 2015-го года. За это время для участия в нем было направлено более 700 тыс. фотографий. Это событие посвящено сохранению дикой природы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Экспозиция «Дагестан. Величественная красота» дает возможность не только проникнуться духом, историей и самобытностью этого уникального региона, но и насладиться великолепием его дикой природы — от монументальных гор до бескрайних долин и рек», — рассказали в этнопарке «Моя Россия».

В Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор»:

Вторая фотовыставка посвящена русскому искусству резных наличников. Снимки для экспозиции получили из «Виртуального музея наличников» Ивана Хафизова. История проекта по сохранению традиции зодчества началась в 2007 году, когда фотограф попал в Энгельс и обратил внимание на старинные деревянные постройки. Сегодня коллекция музея насчитывает более 15 тыс. снимков из 101 города России.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«В истории деревянного зодчества много белых пятен. Например, до сих пор неизвестно, где и когда зародилось искусство создания резных наличников на окна, этот феномен никогда не изучался комплексно. К сожалению, традиция украшать дома постепенно умирает, увидеть наличники зачастую можно лишь на старинных картинах и фотографиях. На выставке будут представлены снимки из девяти городов страны — Самары, Иваново, Ижевска, Иркутска, Костромы, Томска, Городца, Вологды, Тюмени», — поделились в этнопарке. 

Экспозиция снимков находится рядом с колоннадой. Также в этнопарке на выставке «Тайны старого дома» можно увидеть оригиналы наличников, которые собирались по стране более двух лет. Этнопарк «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и ее окрестностям.

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