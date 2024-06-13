Красоты Дагестана и русская резьба: в Сочи открылись новые фотовыставки
В этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» открылись фотовыставки с природными красотами Дагестана и работами русских резчиков по дереву
13 июня пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что в этнопарке «Моя Россия» открылись две фотовыставки. В павильоне «Кавказ» представлена экспозиция «Дагестан. Величественная красота». На выставке можно увидеть снимки участников конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
«Конкурс проходит с 2015-го года. За это время для участия в нем было направлено более 700 тыс. фотографий. Это событие посвящено сохранению дикой природы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Экспозиция «Дагестан. Величественная красота» дает возможность не только проникнуться духом, историей и самобытностью этого уникального региона, но и насладиться великолепием его дикой природы — от монументальных гор до бескрайних долин и рек», — рассказали в этнопарке «Моя Россия».
В Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор»:
Вторая фотовыставка посвящена русскому искусству резных наличников. Снимки для экспозиции получили из «Виртуального музея наличников» Ивана Хафизова. История проекта по сохранению традиции зодчества началась в 2007 году, когда фотограф попал в Энгельс и обратил внимание на старинные деревянные постройки. Сегодня коллекция музея насчитывает более 15 тыс. снимков из 101 города России.
«В истории деревянного зодчества много белых пятен. Например, до сих пор неизвестно, где и когда зародилось искусство создания резных наличников на окна, этот феномен никогда не изучался комплексно. К сожалению, традиция украшать дома постепенно умирает, увидеть наличники зачастую можно лишь на старинных картинах и фотографиях. На выставке будут представлены снимки из девяти городов страны — Самары, Иваново, Ижевска, Иркутска, Костромы, Томска, Городца, Вологды, Тюмени», — поделились в этнопарке.
Экспозиция снимков находится рядом с колоннадой. Также в этнопарке на выставке «Тайны старого дома» можно увидеть оригиналы наличников, которые собирались по стране более двух лет. Этнопарк «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Как писали ранее Юга.ру, в Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и ее окрестностям.