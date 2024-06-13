ГК ТОЧНО стала генеральным партнером форума для предпринимателей в Казани

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нияза Саляхова
    © Фото Нияза Саляхова

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) поучаствовал в форуме Balance, организованном основателем психологического центра «Школа жизни и отношений» Лилией Валиуллиной

13 июня пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что федеральный девелопер стал генеральным партнером форума для предпринимателей Balance. Его организовала основатель психологического центра «Школа жизни и отношений» Лилия Валиуллина. Мероприятие прошло в Казани с 8 по 9 июня.

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ГК ТОЧНО презентовала участникам форума проекты, реализуемые в разных городах России, в том числе в Республике Татарстан. Федеральный девелопер организовал для гостей смузи-бар, установил массажные кресла и мягкую зону с большим экраном, на котором показывали видеоролики о строящихся ЖК. Также каждому посетителю форума ТОЧНО подарил 1 кв. метр на покупку квартиры в любом жилом комплексе группы компаний.

  • © Фото Нияза Саляхова
    © Фото Нияза Саляхова
  • © Фото Нияза Саляхова
    © Фото Нияза Саляхова

В мероприятии участвовал и призер Олимпийских игр Илья Авербух. Кроме него в Казани выступили владельцы рекламных агентств, бизнес-стратеги, психологи, эксперты по клиентскому сервису и представители девелоперского сообщества. Гостям рассказали, что влияет на успех компании, как развивать бизнес в 2024 году, как предпринимателям выйти на новый уровень клиентов и выручки.

ГК ТОЧНО представлял директор по региональному развитию в Республике Татарстан Аршак Макян. Он заявил о расширении регионов присутствия компании и о планах строительства жилья в Казани и Зеленодольске.

Всего в форуме Balance участвовали более 400 человек.

Как писали ранее Юга.ру, ТОЧНО инвестирует в развитие краснодарского поселка Знаменский 3,9 млрд рублей.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Краснодар Недвижимость Строительство

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