ГК ТОЧНО стала генеральным партнером форума для предпринимателей в Казани

13 июня пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что федеральный девелопер стал генеральным партнером форума для предпринимателей Balance. Его организовала основатель психологического центра «Школа жизни и отношений» Лилия Валиуллина. Мероприятие прошло в Казани с 8 по 9 июня.

ГК ТОЧНО презентовала участникам форума проекты, реализуемые в разных городах России, в том числе в Республике Татарстан. Федеральный девелопер организовал для гостей смузи-бар, установил массажные кресла и мягкую зону с большим экраном, на котором показывали видеоролики о строящихся ЖК. Также каждому посетителю форума ТОЧНО подарил 1 кв. метр на покупку квартиры в любом жилом комплексе группы компаний.

В мероприятии участвовал и призер Олимпийских игр Илья Авербух. Кроме него в Казани выступили владельцы рекламных агентств, бизнес-стратеги, психологи, эксперты по клиентскому сервису и представители девелоперского сообщества. Гостям рассказали, что влияет на успех компании, как развивать бизнес в 2024 году, как предпринимателям выйти на новый уровень клиентов и выручки.



ГК ТОЧНО представлял директор по региональному развитию в Республике Татарстан Аршак Макян. Он заявил о расширении регионов присутствия компании и о планах строительства жилья в Казани и Зеленодольске.

Всего в форуме Balance участвовали более 400 человек.