Федеральный девелопер ТОЧНО показал трехмерную презентацию своих проектов на Сибирском жилищном конгрессе

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Жанны Калайджян
    © Фото Жанны Калайджян

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поучаствовала в жилищном конгрессе в Новосибирске

Самое масштабное мероприятие рынка недвижимости Сибири прошло с 28 по 31 мая. В этом году мероприятие собрало около 1 200 участников из 20 регионов России. На тренингах и дискуссионных площадках выступили около 100 спикеров: руководители крупнейших строительных компаний, агентств недвижимости, банков, юридических и страховых организаций.

Важной составляющей конгресса стали экспозиции крупных девелоперов страны. На интерактивном стенде ТОЧНО представила проекты в разных городах и регионах России. Строящиеся жилые комплексы девелопер показал на трехмерной голограмме Goodini.

Квартира, парящая в воздухе:

Деловая программа конгресса включала в себя мастер-классы, тренинги и дискуссионные клубы по основным сегментам жилищного рынка: строительство, риелторский бизнес, ипотека и информационные ресурсы. Эксперты ТОЧНО выступили спикерами сразу в двух секциях — «Инвестиции как способ заработать больше» и «Тренды, развитие и стабильный рост».

Конгресс стал значимым ежегодным мероприятием Сибири, на котором ключевые игроки рынка недвижимости обмениваются опытом и обучаются новым технологиям, задавая тренды строительной отрасли.

  • © Фото Жанны Калайджян
    © Фото Жанны Калайджян
  • © Фото Жанны Калайджян
    © Фото Жанны Калайджян

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ГК ТОЧНО Жилье Недвижимость Строительство Технологии

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