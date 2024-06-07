Клиенты Уралсиба получили 10,24% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни
26 апреля клиенты банка Уралсиб получили купонный доход 10,24% годовых по полисам ИСЖ «Верное решение» компании «Инлайф страхование жизни»
Обладатели полисов ИСЖ «Верное решение»* со стратегией «Интер РАО. Энергия будущего» получили выплату 4-х квартальных купонов и возврат 100% страхового взноса. Доход составил 10,24% годовых с даты начала инвестирования.
Полис ИСЖ «Верное решение» сочетает страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.
«Интер РАО. Энергия будущего» — это стратегия с гарантированной безусловной выплатой купонного дохода в 2,56% каждый квартал (10,24% годовых), со страхованием жизни и возвратом страховой премии (если страховой случай не наступил). Размер последнего зависит от коэффициента изменения котировок акций «Интер РАО» на дату закрытия относительно первоначальной цены (но не выше 100% от суммы страховых взносов).
Узнать подробности о программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах Уралсиба, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте банка.
*АО «Инлайф страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987.
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Как писали Юга.ру, доход клиентов банка Уралсиб по полисам ИСЖ со стратегией «Новые перспективы» компании «Инлайф страхование жизни» составил 5,1% за полгода (10,2% за год).