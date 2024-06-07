Клиенты Уралсиба получили 10,24% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни

Полис ИСЖ «Верное решение» сочетает страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.



«Интер РАО. Энергия будущего» — это стратегия с гарантированной безусловной выплатой купонного дохода в 2,56% каждый квартал (10,24% годовых), со страхованием жизни и возвратом страховой премии (если страховой случай не наступил). Размер последнего зависит от коэффициента изменения котировок акций «Интер РАО» на дату закрытия относительно первоначальной цены (но не выше 100% от суммы страховых взносов).