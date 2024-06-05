Девелопер ТОЧНО поддержал «Зеленый марафон» в Краснодаре

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Краснодарский край

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  • © Фото Олега Олеарта
    © Фото Олега Олеарта

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стала официальным партнером «Зеленого марафона» в Краснодаре

Мероприятие прошло 1 июня, организатором выступил Сбербанк. Забег традиционно приурочили ко Дню защиты детей. Собранные в ходе «Зеленого марафона» средства направили в благотворительный фонд «Вклад в будущее» для поддержки инклюзивного образования детей с особенностями ментального развития.

Девелопер вручил победителям забега брендированные подарки и раздал мороженое участникам мероприятия. Сотрудники ТОЧНО со своими семьями преодолели дистанцию в 4,2 км, взяв золото в корпоративном забеге.

  • © Фото Олега Олеарта
    © Фото Олега Олеарта
  • © Фото Олега Олеарта
    © Фото Олега Олеарта

Спортивные и неравнодушные:

«Для ГК ТОЧНО спорт — это про развитие здоровой нации. Как девелопер мы вносим вклад в формирование качественной современной инфраструктуры, открывая в наших комплексах фитнес-клубы Balance. Радует, что наш стратегический партнер Сбербанк поддерживает спорт и ежегодно организовывает благотворительные забеги. Это яркий пример того, как социально-ответственный бизнес вкладывается в обеспечение качественной жизни подрастающего поколения», — рассказывает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

«Зеленый марафон» прошел в России в одиннадцатый раз. Всего акция собрала 130 тысяч участников из 60 городов России. В Краснодаре на забег вышли более 2 тысяч взрослых и детей. 

Перед стартом «Зеленого марафона» сотрудница Юга.ру Анна Коншина поделилась своим беговым опытом с читателями. Девушка начала бегать в 2016 году, за ее плечами несколько марафонов и полумарафонов, забеги в Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Новороссийске, Кисловодске и Ростове-на-Дону. 

Благотворительность ГК ТОЧНО Дети Здоровье Сбербанк Спорт

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