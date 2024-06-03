Группа компаний «Лендекс» поучаствовала в организации праздника в честь Дня защиты детей в станице Марьянской Краснодарского края

Праздник прошел 1 июня в центральном парке станицы. Мероприятия начались с выступления духового оркестра имени В. Д. Гажева. Затем аниматоры в костюмах известных мульт-героев развлекали детей играми и веселыми стартами.

Для жителей Марьянской подготовили сразу несколько площадок и активностей: мастер-классы, выставку-ярмарку, красочный аквагрим и «воздушную» фотозону.

Позже в местном доме культуры выступили творческие коллективы станицы. В конце мероприятия всех детей угостили мороженым. Администрация Марьянского сельского поселения поблагодарила ГК «Лендекс» за активную помощь в организации мероприятия.

© Фото Артура Иликчана

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«Международный день защиты детей напоминает нам о нашей ответственности перед подрастающим поколением. Этот день посвящён не только празднованию и веселью, но и глубокому осмыслению нашей роли в воспитании и поддержке детей, а также защите их прав и благополучия. Мы постарались сделать праздник ярким и хотели, чтобы он надолго запомнился детям», — прокомментировала вице-президент ГК «Лендекс» по коммерции Светлана Заяц.

В станице Марьянской ГК «Лендекс» реализует проект ЖК «Дзенпарк». На территории комплекса возведут физкультурно-оздоровительный центр, школу, экомаркет.