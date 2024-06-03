Мороженое, духовой оркестр, ярмарка: в станице Марьянской отметили День защиты детей
Группа компаний «Лендекс» поучаствовала в организации праздника в честь Дня защиты детей в станице Марьянской Краснодарского края
Праздник прошел 1 июня в центральном парке станицы. Мероприятия начались с выступления духового оркестра имени В. Д. Гажева. Затем аниматоры в костюмах известных мульт-героев развлекали детей играми и веселыми стартами.
Для жителей Марьянской подготовили сразу несколько площадок и активностей: мастер-классы, выставку-ярмарку, красочный аквагрим и «воздушную» фотозону.
Позже в местном доме культуры выступили творческие коллективы станицы. В конце мероприятия всех детей угостили мороженым.
Администрация Марьянского сельского поселения поблагодарила ГК «Лендекс» за активную помощь в организации мероприятия.
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«Международный день защиты детей напоминает нам о нашей ответственности перед подрастающим поколением. Этот день посвящён не только празднованию и веселью, но и глубокому осмыслению нашей роли в воспитании и поддержке детей, а также защите их прав и благополучия. Мы постарались сделать праздник ярким и хотели, чтобы он надолго запомнился детям», — прокомментировала вице-президент ГК «Лендекс» по коммерции Светлана Заяц.
В станице Марьянской ГК «Лендекс» реализует проект ЖК «Дзенпарк». На территории комплекса возведут физкультурно-оздоровительный центр, школу, экомаркет.
Ранее Юга.ру публиковали результаты исследования, приуроченного к Международному дню защиты детей. Оказалось, что жители Краснодара хотят накопить на будущее детей в среднем 9 млн рублей. Для этого каждый пятый краснодарец откладывает в среднем 8 тысяч рублей в месяц.