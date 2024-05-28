Карта Уралсиба попала в топ-5 кредиток с длинным льготным периодом

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-5 кредиток с длинным грейс-периодом, по версии Банки.ру

В подборку включили кредитки российских банков с грейсом до одного года (по состоянию на 21 мая 2024-го).

Кредитную карту «120 дней на максимум» с лимитом до 1,5 млн рублей включительно можно получить по паспорту. При оплате покупок на сумму от 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее кредитка «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России. Еще одна карта Уралсиба — «Прибыль» — возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком.