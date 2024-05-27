Карта Уралсиба вошла в топ-10 премиальных дебетовых
Карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых в мае 2024 года
27 мая пресс-служба Уралсиба сообщила, что в мае 2024 года карта Mir Supreme банка вошла в топ-10 премиальных дебетовых. Рейтинг составил портал Выберу.ру.
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Эксперты исследовали следующие параметры дебетовых карт:
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- максимально возможный процент кешбэка;
- размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок;
- набор привилегий в программе лояльности;
- получение дохода на остаток средств на счёте карты;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
- дополнительные возможности по карте.
Узнать подробности о карте Mir Supreme можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.
Напомним, что Уралсиб возглавил топ самых выгодных банков России для открытия вклада.
Как сообщали ранее Юга.ру, в первом квартале 2024 года прибыль Уралсиба составила 6,3 млрд рублей.
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