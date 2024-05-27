Карта Уралсиба вошла в топ-10 премиальных дебетовых

Карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых в мае 2024 года

27 мая пресс-служба Уралсиба сообщила, что в мае 2024 года карта Mir Supreme банка вошла в топ-10 премиальных дебетовых. Рейтинг составил портал Выберу.ру.

Эксперты исследовали следующие параметры дебетовых карт: стоимость выпуска и обслуживания карты;

максимально возможный процент кешбэка;

размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок;

набор привилегий в программе лояльности;

получение дохода на остаток средств на счёте карты;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

дополнительные возможности по карте.

Узнать подробности о карте Mir Supreme можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Напомним, что Уралсиб возглавил топ самых выгодных банков России для открытия вклада.



Как сообщали ранее Юга.ру, в первом квартале 2024 года прибыль Уралсиба составила 6,3 млрд рублей.