Карта Уралсиба вошла в топ-10 премиальных дебетовых

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых в мае 2024 года

27 мая пресс-служба Уралсиба сообщила, что в мае 2024 года карта Mir Supreme банка вошла в топ-10 премиальных дебетовых. Рейтинг составил портал Выберу.ру.

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Эксперты исследовали следующие параметры дебетовых карт:

  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • максимально возможный процент кешбэка; 
  • размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок;
  • набор привилегий в программе лояльности;
  • получение дохода на остаток средств на счёте карты;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
  • дополнительные возможности по карте.

Узнать подробности о карте Mir Supreme можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Напомним, что Уралсиб возглавил топ самых выгодных банков России для открытия вклада.

Как сообщали ранее Юга.ру, в первом квартале 2024 года прибыль Уралсиба составила 6,3 млрд рублей.

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