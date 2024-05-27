Россияне стали в два раза чаще интересоваться новостройками Краснодара

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

С января по май активность на сайтах застройщиков многоэтажных и частных домов выросла в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, посчитал МегаФон

Оператор изучил обезличенные данные обращений пользователей на специализированные интернет‑ресурсы. С начала года жители страны чаще всего заходили на порталы девелоперов Краснодара — на них пришлось больше половины (56%) суммарного дата‑трафика сайтов недвижимости. 

Квартирами в малоэтажных домах Краснодара интересуются жители Москвы, ХМАО, Ставропольского и Красноярского краев, Саратовской и Волгоградской областей. Следующие по популярности — сайты «высоток». На них в основном заходят абоненты из Москвы, Ленинградской, Ростовской, Калининградской, Астраханской областей.

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По приросту трафика год к году на интернет‑ресурсах недвижимости столицы Кубани лидируют жители Дальнего Востока и томичи — они в 6 раз чаще стали искать квартиры и дома в Краснодаре. На втором месте пользователи из Алтайского края — их интерес увеличился в 4 раза. Абоненты из Омской области замыкают тройку с показателем роста в 3,9 раза.

«Регион регулярно занимает лидирующие позиции по изучению рынка недвижимости. Людям важен не только климат, но и наличие социальных объектов для получения образования, трудоустройства или ведения бизнеса, поэтому выбор чаще падает на столицу края. Планируя развитие сети, мы учитываем городскую застройку, чтобы предоставить скоростной мобильный интернет будущим жильцам. Так, в этом году мы построили около десятка телекомобъектов в новых жилых комплексах и в локациях с высокой нагрузкой. Работы коснулись ЖК «Самолет», «Губернский», «Золотой город», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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Как показывают цифры, на изучение сайтов с описанием районов, вариантов планировок и условий приобретения, россияне тратят в среднем в месяц более 403 тыс. ТБ. Такого объема данных хватит набеспрерывный просмотр 4 тыс. ознакомительных видео о мегаполисе. Максимальный интерес ожидаемо приходится на пятницу и выходные дни.

Как писали Юга.ру, в 2024 году стоимость дач в Краснодарском крае выросла до 2,7 млн рублей.

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