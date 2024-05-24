Уралсиб возглавил топ самых выгодных банков России для открытия вклада

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Краснодарский край

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб занял первую строчку майского рейтинга кредитных организаций с максимальной доходностью по вкладам, подготовленного порталом Brobank.ru

В рейтинге сравнили предложения 50 крупнейших по активам банков, у которых есть хотя бы один офис в Москве (по состоянию на 20 мая 2024 года).

Банки в списке ранжировали по размеру максимальной доходности розничных вкладов в рублях для массового сегмента.

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Эксперты учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады и не рассматривали предложения для отдельных категорий клиентов (зарплатных, пенсионеров, премиальных).

Из анализа исключили совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний — учли только вклады, не требующие дополнительных действий (например, регистрации на стороннем ресурсе или обязательной покупки дополнительных продуктов — страховых и других). Минимальная сумма вклада не превышала 3 млн рублей.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.

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