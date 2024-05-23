РНКБ расширил функционал корпоративных банковских карт для бизнеса

Корпоративная карта — это классическая банковская карта, которая привязана к специальному счету юридического лица. Им может быть как ООО или другой крупный бизнес, так и ИП. Корпоративная карта удобна тем, что для оплаты не нужны чековая книжка и наличные. При этом расходы остаются прозрачными: любой сотрудник-держатель карты сможет купить бумагу для принтера, чай или офисную мебель без лишней траты времени.