РНКБ расширил функционал корпоративных банковских карт для бизнеса

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Краснодарский край

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) обновил функционал корпоративных карт для индивидуальных предпринимателей и представителей бизнеса

Теперь владельцы карт могут выбирать назначение платежа: «Торговая выручка», «Собственные денежные средства ИП» или «Выручка за услуги».

Пользователям корпоративных карт также смогут принимать наличные на расчетный счет в банкоматах других российских банков и зачислять деньги по реквизитам клиента-владельца корпоративной карты другого банка.

Корпоративная карта — это классическая банковская карта, которая привязана к специальному счету юридического лица. Им может быть как ООО или другой крупный бизнес, так и ИП. Корпоративная карта удобна тем, что для оплаты не нужны чековая книжка и наличные. При этом расходы остаются прозрачными: любой сотрудник-держатель карты сможет купить бумагу для принтера, чай или офисную мебель без лишней траты времени.

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Преимущества корпоративной карты РНКБ:

  • сокращение расходов. Оплачивать товары и услуги корпоративной картой можно без комиссии, а внесить наличные до 1 млн рублей по тарифу «Безналичный» — бесплатно;
  • быстрое формление — карту можно получить в день обращения;
  • круглосуточный доступ к счёту компании. Снять наличные с корпоративной карты и внести выручку на расчётный счёт юридического лица или ИП можно через круглосуточные банкоматы банка;
  • прозрачность расходов. Клиент может следить за тратами через систему «Интернет Банк-Клиент» и мобильное приложение, а также получать смс после каждой финансовой операции;
  • безопасность — по каждой корпоративной карте можно установить индивидуальный лимит на расходы;
  • быстрая оплата онлайн-покупок в интернет-магазинах по технологии безопасных платежей MirAccept.

Подробности о корпоративной карте можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Юридическим лицам» — «Услуги» — «Корпоративные карты».

Как писали Юга.ру, самозанятые Кубани и Крыма стали брать больше кредитов.

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