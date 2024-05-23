РНКБ расширил функционал корпоративных банковских карт для бизнеса
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) обновил функционал корпоративных карт для индивидуальных предпринимателей и представителей бизнеса
Теперь владельцы карт могут выбирать назначение платежа: «Торговая выручка», «Собственные денежные средства ИП» или «Выручка за услуги».
Пользователям корпоративных карт также смогут принимать наличные на расчетный счет в банкоматах других российских банков и зачислять деньги по реквизитам клиента-владельца корпоративной карты другого банка.
Корпоративная карта — это классическая банковская карта, которая привязана к специальному счету юридического лица. Им может быть как ООО или другой крупный бизнес, так и ИП. Корпоративная карта удобна тем, что для оплаты не нужны чековая книжка и наличные. При этом расходы остаются прозрачными: любой сотрудник-держатель карты сможет купить бумагу для принтера, чай или офисную мебель без лишней траты времени.
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Преимущества корпоративной карты РНКБ:
- сокращение расходов. Оплачивать товары и услуги корпоративной картой можно без комиссии, а внесить наличные до 1 млн рублей по тарифу «Безналичный» — бесплатно;
- быстрое формление — карту можно получить в день обращения;
- круглосуточный доступ к счёту компании. Снять наличные с корпоративной карты и внести выручку на расчётный счёт юридического лица или ИП можно через круглосуточные банкоматы банка;
- прозрачность расходов. Клиент может следить за тратами через систему «Интернет Банк-Клиент» и мобильное приложение, а также получать смс после каждой финансовой операции;
- безопасность — по каждой корпоративной карте можно установить индивидуальный лимит на расходы;
- быстрая оплата онлайн-покупок в интернет-магазинах по технологии безопасных платежей MirAccept.
Подробности о корпоративной карте можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Юридическим лицам» — «Услуги» — «Корпоративные карты».
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