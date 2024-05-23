Сбер увеличил лимит IT-ипотеки в Краснодарском крае до 30 млн рублей

Лимит ипотеки для айтишников подняли до 30 млн рублей в регионах-миллионниках и до 15 млн в остальных населенных пунктах. При этом базовые лимиты по IT-ипотеке, утвержденные правительством, — 18 и 9 млн рублей соответственно. Кредит в пределах базового лимита можно оформить по льготной ставке, а сумму свыше — по рыночной.

Банк возобновил выдачу IT-ипотек 5 апреля, после увеличения правительством суммы господдержки на программу с 500 до 700 млрд рублей.