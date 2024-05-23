Сбер увеличил лимит IT-ипотеки в Краснодарском крае до 30 млн рублей
С 21 мая клиенты Сбера смогут взять льготную IT-ипотеку с повышенным лимитом
Лимит ипотеки для айтишников подняли до 30 млн рублей в регионах-миллионниках и до 15 млн в остальных населенных пунктах. При этом базовые лимиты по IT-ипотеке, утвержденные правительством, — 18 и 9 млн рублей соответственно. Кредит в пределах базового лимита можно оформить по льготной ставке, а сумму свыше — по рыночной.
Банк возобновил выдачу IT-ипотек 5 апреля, после увеличения правительством суммы господдержки на программу с 500 до 700 млрд рублей.
В России возобновили льготное кредитование для айтишников:
Управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко связывает увеличение лимитов на ипотеку для ИТ-специалистов с ростом уровня заработной платы в сфере и, соответственно, спроса на более качественное жилье. По статитике банка, Краснодарский край занял 5 место в стране по доле выданных ИТ-ипотек, и 3 место по приросту этого показателя за 2023 год.
В IT-ипотеку под 5% годовых можно взять:
- квартиру или готовый жилой дом от застройщика;
- кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.
Оформить кредит может сотрудник, не менее 3 месяцев проработавший в IT-компании с аккредитацией в Минцифры. Возраст заемщиков — от 18 до 50 лет включительно, при этом к работникам до 35 лет нет требований по минимальному доходу. Программа действует до конца 2024 года.
По данным аналитиков, в начале 2024 года вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1%, а средняя стоимость частного дома на Кубани достигла 11,5 млн рублей.