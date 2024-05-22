РНКБ увеличил лимит экспресс-кредитования для малого бизнеса

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк РНКБ поднял лимит экспресс-кредитования малого бизнеса до 50 млн рублей

Продукт можно оформить как кредит или овердрафт. Заявки рассматривают в течение одного дня.

Экспресс-овердрафт — это возобновляемый лимит денег на расчетном счете заемщика для пополнения оборотных средств и оплаты расчетно-кассовых документов. Срок возврата каждого транша — 60 дней.

Экспресс-кредит — это универсальный кредит на любую бизнес-цель. Его можно взять как единоразово, так и в виде невозобновляемой кредитной линии.

Преимущество экспресс-кредитования — отсутствие требования предоставить залог и финансовую отчетность.

Бизнесмены, которые не являются клиентами РНКБ, при экспресс-кредитовании могут также получить финансирование по упрощенной процедуре в пределах до 15 млн рублей (кредит) и до 20 млн рублей (овердрафт). Для этого в РНКБ необходимо предоставить выписку по расчетному счету из обслуживающего банка — на ее основании рассчитают лимит. Счет откроют после положительного решения.

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Финансирование молодому бизнесу банк предоставляет на следующих условиях:

  • если срок регистрации своего дела от 3 месяцев (только для клиентов РНКБ) — до 1 млн рублей на основании информации об оборотах по расчетным счетам при условии поступления средств по договору эквайринга;
  • если бизнес старше 6 месяцев (для клиентов РНКБ и других банков) — до 1,5 млн рублей на основании информации про оборотах по расчетным счетам, независимо от банка.

Подробные условия кредитования можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Юридическим лицам — Кредитование бизнеса».

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Банки Бизнес-сообщество Деньги Кредитование Малый и средний бизнес РНКБ Финансы Экономика

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