«Ростелеком» зафиксировал в Краснодарском крае высокий спрос на тарифный план «Семейный»

Половина всех подключений новых и текущих абонентов к тарифу «Семейный» от «Ростелекома» в Краснодарском крае приходится на Краснодар

Пакетное предложение объединяет услуги с большой скидкой сразу для нескольких пользователей. «Ростелеком» запустил его в конце сентября 2023 года и уже более полугода отмечает высокий спрос. Тариф доступен всем клиентам компании, которые подключили или готовы подключить оптический интернет от провайдера.

Пользователи тарифа «Семейный» получают безлимитный доступ к интернету по оптике, подписку на развлекательный онлайн-сервис Wink, 8 Гб виртуального пространства на облаке Mail.ru и возможность использовать сразу пять сим-карт. Сотовая связь включает две тысячи минут, 40 Гб интернета, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений, бесплатные звонки на номера «Ростелекома» внутри страны. Клиенты могут устанавливать лимиты по каждой услуге, пользоваться опциями «Ускорение» и «Плюс 50 Гб». При подключении тарифного плана компания дарит скидку 50% на первые два месяца.

«Все больше клиентов оптимизируют свои затраты на связь, чтобы направить сэкономленные средства на другие цели. Пакет «Семейный» делает стоимость нескольких услуг намного дешевле, чем по отдельности. К тому же единым лицевым счетом управлять проще, чем разрозненными сервисами и персональными счетами нескольких человек», — считает директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко.

«Ростелеком» в Краснодарском крае и Адыгее постоянно развивает оптическую инфраструктуру, особенно в частном секторе. Национальный провайдер строит линии связи как в рамках собственной инвестиционной политики, так и для реализации федеральных программ и проектов.

«Я использую тариф «Семейный», так как в наш дом провели оптику от «Ростелекома». Теперь вся семья из четырех человек платит за домашний интернет, телевидение Wink и мобильную связь 1150 рублей в месяц. Пятую сим-карту мы планируем подарить нашей бабушке (моей маме). Причем ежемесячная плата не изменится. Интернет отличный. Мобильная связь меня тоже полностью устраивает, я вижу, что оператор постоянно развивает свою сеть. Оказалось, если платить за все услуги сразуи за всех сразу, выходит в два раза дешевле», — поделилась абонент «Ростелекома» из Краснодара Татьяна Денисова.

Для подключения тарифа «Семейный» достаточно оставить заявку на официальном сайте компании или по номеру телефона 8(800)100-0-800.