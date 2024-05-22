Морозники, фиалки, незабудки: на курорте «Роза Хутор» открылась выставка ботанической иллюстрации

На Романовом мосту курорта «Роза Хутор» можно увидеть 130 работ, посвященных флоре Западного Кавказа

К началу «цветочного» сезона на курорте «Роза Хутор» приурочили седьмую ежегодную художественную выставку, посвященную красоте местной природы. Она расположилась прямо в центре Роза Долины — на Романовом мосту перед Ратушей. Экспозицию создали в сотрудничестве с Ассоциацией художников ботанического искусства (АХБИ).

В Сочинском национальном парке, на территории которого располагается «Роза Хутор», насчитывается более 1920 видов растений, а общем списке фауны Кавказского Причерноморья в районе Сочи — более 2050 видов.

Летний сезон на «Роза Хутор» уже начался, снег на склонах уступает место пестрым цветочным коврам, и совсем скоро их смогут наблюдать любители пеших горных прогулок.

Первыми после зимы на склонах вдоль берегов реки Мзымты появляются белые подснежники и лиловые цикламены. Затем они уступают место морозникам, фиалкам и незабудкам, за которыми поспевает лесная земляника. Во второй половине июня, когда снег отступит и от вершин хребта Аибга, пышными кремовыми, белыми и розовыми цветами горы украсят кавказские рододендроны.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Мы составили экспозицию из 130 работ 73 художников, которые были привлечены к созданию художественного атласа-определителя флоры Сочинского Причерноморья. Этот проект курорта «Роза Хутор» стал для нас настоящим вызовом. Художники должны были сделать подборку из местных горных цветочных растений, обеспечить максимальную достоверность изображений во всех деталях. При этом нужно было соблюсти стилистические рамки, не растеряв художественной чувственности и нежной эстетики, характерной для ботанических иллюстраций. Думаю, нам это удалось, и теперь, зная, что работы членов Ассоциации будут доступны посетителям курорта до конца сезона, мы очень рады такому успеху», — сказала президент АХБИ Анна Алешина.

Художественный атлас-определитель флоры Горного Причерноморья стал вторым такого рода изданием после аналогичного орнитологического, созданного энтузиастами и также увидевшего свет благодаря финансовой поддержке «Роза Хутор». Флористический атлас распространят в городских школах, направляющих учащихся на курорт для изучения экологического менеджмента в туристской индустрии. В подарок его получат и участники эколого-просветительских практикумов для юных туристов в горах Сочи.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Исходные данные для атласа и экспозиции почерпнули из научной литературы — авторы стремились исключить ошибки при определении видов растений и их описании. Для научной редакции атласа привлекли крупнейшего специалиста по флоре Западного Кавказа — доктора биологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Зернова.

«Флора Западного Кавказа примечательна уникальным для России разнообразием, её изучению я посвятил более 30 лет своей профессиональной деятельности. Благодаря растениям мы имеем пригодную для жизни планету, но сегодня наши знания об их разнообразии всё еще недостаточны. Чем больше мы о них узнаем, тем больше способны ценить их, а вместе с ними — и наш общий дом. Приветствую усилия по привлечению внимания туристов к естественной красоте, которая зачастую остается незамеченной», — отмечает Зернов.

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«Уверен, что наша работа, проделанная совместно с подвижниками ботанической иллюстрации, чрезвычайно ценна. Прежде всего потому, что это плод творческого гения человека, кладущего силы для прославления красоты природы. Для нас это не столько любовь к прекрасному, сколько руководящий принцип: без окружающих гор, безопасный и комфортный доступ к которым мы открываем для множества путешественников, не было бы и нашего главного дела», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. Выставка будет работать до конца летнего сезона, который обычно продолжается на курорте «Роза Хутор» до ноября.