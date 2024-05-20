Жители Краснодарского края получили свыше 2 млрд рублей дохода по пенсионным договорам

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам 2023 года жители Краснодарского края заработали 2,08 млрд рублей инвестиционного дохода по пенсионным договорам с крупным негосударственным фондом

Из них 1,92 млрд рублей СберНПФ перечислил по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС), 164 млн ― по негосударственному пенсионному обеспечению. При этом доходность инвестирования, по данным Банка России, у фонда оказалась самой высокой на рынке.

В 2023 году клиенты СберНПФ из Краснодарского края получили 10,24% годовых по договорам ОПС. Доходность фонда по индивидуальным пенсионным планам с инвестиционной стратегией «Индивидуальная пенсия» достигла 10,97%, со стратегией «Недвижимость» ― 12%. По корпоративным пенсионным программам россияне получили 10,71%.

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Как отмечает управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, жители Краснодарского края все чаще вкладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды. Растет интерес к корпоративным пенсионным программам и программе долгосрочных сбережений, где можно получить налоговый вычет.

Кому повысят пенсии в 2024-м году? Узнали в Социальном фонде России по Краснодарскому краю.

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