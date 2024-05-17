На конференции в Сочи обсудили, как сохранить здоровье и достичь долголетия

В конференции участвовали более 80 представителей медицинского сообщества со всей страны. Эксперты обсудили тенденции развития превентивной медицины, достижения отечественной геронтологии и сомнологии, сохранение ментального здоровья населения и борьбу со стрессом. Организатор конференции — отель «Роза Спрингс», основоположник направления Life Balance, которое помогает сочетать работу, отдых и развитие.

«Главный вызов, с которым мы сталкиваемся в последние годы — сохранение здоровья как самого ценного ресурса. После пандемии в сфере оздоровительного туризма стала превалировать профилактическая направленность. Флагманом в этом деле является санаторно-курортное лечение. Его принципы сочетаются с подходами превентивной медицины. Это направление поможет достичь показателей, определенных в национальных проектах — к 2036-му году продолжительность жизни в стране должна увеличиться до 81 года», — отметила председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова.

К основным факторам перехода к превенции эксперты отнесли: рост расходов на лечение заболеваний (за последние 20 лет они выросли в 3-6 раз), изменения в демографической ситуации и спектрах заболеваний, а также рост антибиотикоустойчивости. Главный врач отеля «Роза Спрингс» Елена Давыдова заявила, что сегодня есть возможность узнать о работе организма на клеточном уровне.

«Поломка» в организме всегда идет на уровне клетки. Пока болезнь «дойдет» до процесса клинических проявлений, проходит много времени. Превентивная медицина занимается выявлением минимальных изменений в организме, которые могут привести к болезни. Благодаря ей можно заранее начать «работать» со здоровьем человека», — поделилась Елена Давыдова.

Директор Института междисциплинарной медицины, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГУ имени И.М. Сеченова Алексей Данилов подчеркнул, что благодаря методам превентивной медицины можно «отложить» наступление болезни Альцгеймера или Паркинсона до 25 лет.



К проблемами развития превентивной медицины в стране эксперты отнесли отсутствие нормативно-правовой базы, размытие самого понятия, дефицит кадров и малое финансирование.