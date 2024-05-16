В Краснодарском крае ГК ТОЧНО запустит собственного оператора со скоростным интернетом

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) создал своего оператора «ТОЧНО Телеком». Он обеспечит связью жителей комплексов

«ТОЧНО Телеком» — цифровое решение компании. Оно основано на технологии подключения интернета, телефонной связи и телевидения через один кабель. Такой способ предполагает высокое качество соединения. 

Стартовый пакет «Интернет + IPTV» начинается от 200 Мбит/сек и включает в себя 150 ТВ-каналов и возможность увеличить скорость до 1 Гбит/сек.

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Девелопер планирует прокладывать коммуникации одновременно со строительством объектов. Комплексы ТОЧНО будут сразу оснащены необходимыми каналами связи, а их жителям не придется обращаться к другим интернет-провайдерам для подключения сервисов.

«Высокоскоростной интернет — важная составляющая комфортной среды, которую ГК ТОЧНО создает в своих проектах. Наши жители учатся, работают из дома, отдыхают с семьей, и для всего этого необходима качественная связь. Мы переняли опыт лучших провайдеров России и создали собственный продукт, который позволит обеспечить единый стандарт качества во всех проектах», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Услуги оператора «ТОЧНО Телеком» планируют внедрять во все ЖК и соцобъекты, реализуемые федеральным девелопером. Первым к ним подключат микрорайон «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменском. В перспективах группы компаний — выход на рынок телеком-услуг региона.

Как сообщали ранее Юга.ру, проекты девелопера ТОЧНО в Сочи и Новороссийске попали в финал всероссийской строительной премии.

ГК ТОЧНО Жилье Интернет Инфраструктура Краснодар Мобильная связь Недвижимость Связь Строительство

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