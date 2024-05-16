В Краснодарском крае ГК ТОЧНО запустит собственного оператора со скоростным интернетом

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) создал своего оператора «ТОЧНО Телеком». Он обеспечит связью жителей комплексов

«ТОЧНО Телеком» — цифровое решение компании. Оно основано на технологии подключения интернета, телефонной связи и телевидения через один кабель. Такой способ предполагает высокое качество соединения.

Стартовый пакет «Интернет + IPTV» начинается от 200 Мбит/сек и включает в себя 150 ТВ-каналов и возможность увеличить скорость до 1 Гбит/сек.