Абоненты Краснодарского края смогут пользоваться голосовым помощником при звонках

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com
    © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com

На Кубани искусственный интеллект будет помогать абонентам при звонках

МТС расширит применение технологий искусственного интеллекта и анализа данных во время телефонных звонков. Об этом рассказала первый вице-президент оператора связи по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

На черноморских курортах Краснодарского края повысили скорость интернета:

Сейчас компания работает над внедрением умного голосового ассистента. Он сможет ответить на любой вопрос во время телефонного разговора — ответ услышат оба собеседника. Эта функция будет доступна всем абонентам оператора вне зависимости от модели телефона. Цифровой помощник сможет дать прогноз погоды, подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, записать разговор и отправить его текстом.

В компании заявили, что к осени 2024 года специалисты планируют научить голосовых роботов озвучивать написанный абонентом текст. Клиенту будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, а цифровой ассистент продиктует его звонящему. Помимо этого, голосовой помощник сможет вместо абонента пообщаться с курьером или таксистом.

Также компания усилит сервис по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». Так, в 2023 году в России заблокировали более 2 млрд нежелательных звонков. В ближайшее время «Защитник» сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве во время беседы. Технологии AI будут проверять голос при входящем звонке и предупреждать об этом абонента. В частности, Big Data МТС сверит биометрию голоса и проанализирует текст звонящего на предмет мошенничества.

Как писали ранее Юга.ру, жителям Краснодарского края и Адыгеи предложили абонементы на мобильную связь со скидкой до 30%.

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