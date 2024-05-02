Жители Ростовской области могут продать квартиру с еще не выплаченной ипотекой

Ростовская область

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Российский банк предложил жителям Ростовской области продавать и покупать ипотечное жилье

Новый хозяин продолжит выплачивать ипотеку по прежней ставке. Повторно проводить оценку квартиры не придется. 

Продать ипотечную квартиру смогут заемщики, которые оформляли кредит по базовым (не льготным) программам Сбера. Комиссия за смену заемщика — от 12 до 30 тыс. рублей (зависит от остатка долга по ипотеке).

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев отмечает, что новая опция поможет покупателям, подбирающим вторичное жилье. Спрос на него остается стабильно высоким: в 2023 году банк выдал больше 21 тыс. ипотек на вторичку в регионе на общую сумму 56,4 млрд рублей.

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Весной этого года аналитический центр Домклик посчитал среднюю стоимость одного из самых востребованных форматов вторички — студий. В Ростовской области их продают по 3,8 млн рублей, что на 500 тыс. рублей дешевле среднего показателя по стране. В Москве средняя стоимость таких квартир достигла 6,7 млн рублей, в Краснодарском крае — 4,6 млн рублей.

Как писали Юга.ру, средняя стоимость частного дома на Кубани в 2024 году достигла 11,5 млн рублей, а стоимость дач в Краснодарском крае выросла до 2,7 млн рублей.

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