В Сочи пройдет литературная встреча с писательницей Ольгой Птицевой

В Сочи 29 марта состоится званный ужин с писательницей и поэтессой Ольгой Птицевой (18+)

Птицева пишет романы для «молодых взрослых», а также ведет околокультурный подкаст «Ковен Дур». Первые книги были изданы в жанровой редакции АСТ. С 2019 года публикуется в независимых издательствах и сервисах.

Роман «Выйди из шкафа» вошел в лонг-лист премии «Фикшн35». Работает в жанре городской мистики, актуального реализма и автофикшена. Ольга пишет также под псевдонимом Олли Вингет.

На званном ужине Птицева представит свою новую книгу «203 день зимы», а также пообщается с гостями.

Сбор гостей в 19:00. Стоимость участия 3500 рублей, для резидентов литературного клуба «Бродский» — 3000 рублей. Регистрация по ссылке. Званный ужин пройдет по адресу улица Воровского, 34.