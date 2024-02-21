На курорте «Роза Хутор» устроят любительские горнолыжные соревнования Noski-cross

Любительские соревнования Noski-cross проводят на курорте не впервые, а назвали их в честь одного из самых распространенных подарков на 23 февраля. Любители посоревнуются на специально подготовленной трассе «Роза Блэйд» в Горной Олимпийской деревне.

«Соревнования Noski-cross проводят в двух дисциплинах: горные лыжи и сноуборд. Участникам предстоит преодолеть фан-кросс трассу, которая состоит из разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов. Победителей в каждой категории определят по наименьшему времени одной из двух попыток. Лучшие получат призы от курорта и партнеров. Возможно, среди них будет и обязательный атрибут любого горнолыжника и сноубордиста, а именно носки», — поясняют организаторы стартов.