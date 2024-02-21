На курорте «Роза Хутор» устроят любительские горнолыжные соревнования Noski-cross

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Праздничные соревнования состоятся 23 февраля в Горной Олимпийской деревне, для участия потребуется горнолыжное снаряжение и защита для катания

Любительские соревнования Noski-cross проводят на курорте не впервые, а назвали их в честь одного из самых распространенных подарков на 23 февраля. Любители посоревнуются на специально подготовленной трассе «Роза Блэйд» в Горной Олимпийской деревне.

«Соревнования Noski-cross проводят в двух дисциплинах: горные лыжи и сноуборд. Участникам предстоит преодолеть фан-кросс трассу, которая состоит из разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов. Победителей в каждой категории определят по наименьшему времени одной из двух попыток. Лучшие получат призы от курорта и партнеров. Возможно, среди них будет и обязательный атрибут любого горнолыжника и сноубордиста, а именно носки», — поясняют организаторы стартов. 

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Участвовать в праздничных соревнованиях Noski-cross смогут только лыжники и сноубордисты с комплектом защиты: шлем, перчатки и горнолыжная маска. Для регистрации потребуется документ, удостоверяющий личность. Рядом со стартовой зоной организуют площадку с активностями, в которых все желающие смогут показать свою силу, точность и ловкость.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В этом году на «Роза Хутор» отмечают 10-летие Олимпиады-2014 в Сочи. Собрали истории тех, кто «строил» здесь Олимпиаду, и узнали, сколько весит снег для слалома, где стоит олимпийский ратрак и зачем солят трассы. 

Весной в Сочи пройдет фестиваль горных курортов. Событие приурочили к 10-летию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.

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