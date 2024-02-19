Wink попал в Книгу рекордов России: премьера шпионского детектива «ГДР» состоялась в наибольшем количестве кинотеатров

16 февраля видеосервис Wink.ru получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране (16+)

Новый 14-серийный шпионский детектив «ГДР» (16+) показали в 30 российских кинотеатрах — от Калининграда до Владивостока. Суммарно первые эпизоды офлайн увидели более 5000 зрителей.

В первый уикэнд со дня цифровой премьеры «ГДР» посмотрели более 1 млн зрителей, а проект вышел в лидеры линейки Wink Originals. Также «ГДР» занял первую строчку рейтинга популярных сериалов по версии «Кинопоиска».

Все 14 серий нового проекта доступны подписчикам с 16 февраля эксклюзивно на Wink.ru, а с 26 февраля проект начнет выходить в эфире телеканала НТВ. Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии НТВ, Wink, «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны. Проводя допремьерные офлайн-показы мы максимально приближаем проекты к нашим зрителем в разных регионах России, буквально ломая четвертую стену между зрителем и контентом. И мы видим по результатам просмотров, что такой подход повышает интерес к премьерам, приводя в онлайн-кинотеатр новых зрителей. «ГДР» уже показывает очень хорошие цифры по просмотрам, и мы желаем проекту новых рекордов», — сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

О чем фильм



Действие «ГДР» разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную информацию. Это несложное задание — только завязка большой истории.



Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Это приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес — архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где хитроумная подстава.

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш. Съемки проходили в Москве, Калининграде и области, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. В производстве масштабной драмы были участвовали более 7,5 тыс. человек, в том числе 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой 167 трюковых сцен работали 363 каскадера, более 100 художников и декораторов привлекли к созданию визуального ряда. Также в процессе задействовали более 10 самолетов, 816 ретроавтомобилей, уникальный спецтранспорт вроде бронеавтомобиля Михаила Горбачева и 9 мотоциклов, включая модель 1939 года.

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«Я посетил три премьерных показа — в Москве, Калининграде и Красноярске, и очень жалею, что не смог побывать везде, так как сроки были довольно ограничены. Но я рад, что Wink сделал подобную акцию именно с сериалом «ГДР», и считаю, что это прекрасный старт для проекта», — поделился продюсер сериала Юрий Сапронов.

Как писали Юга.ру, видеосервис Wink.ru сообщил о старте съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе 90-х «Комбинация» (18+).