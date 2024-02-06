Продажи товаров для умного дома в Краснодарском крае выросли на 80% за год — МегаФон

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota по всей России увеличился на 90%

В Краснодарском крае количество покупок из категории «Умный дом» выросло на 84% от года к году. На 69% увеличился спрос на интеллектуальные системы освещения и на 49% — на камеры видеонаблюдения.

В 2020 году в Краснодаре появился первый ЖК с умной экосистемой: что это значит и как все работает

В целом по стране из устройств для умного дома покупатели чаще всего выбирали смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно. Спрос на центры управления умным домом повысился на 35% за год, а на на приборы умного освещения, лампы и светильники, — на 14%. Вырос интерес и к другим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки. Их продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. Например, покупки смарт-чайников увеличились на 34% год к году. В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза.

«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.